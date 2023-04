Por qué se separaron de mala manera Salma Hayek y Edward Norton

El mundo del espectáculo tiene romances que terminaron lejos de forma inentendible, aun cuando se les veía muy bien en sus apariciones públicas. Ya sea de buena o mala manera, hay incógnitas que no se despejan, como la separación de Salma Hayek y Edward Norton.

Fue en el inicio del nuevo milenio que ambos actores fueron vistos juntos por primera vez, por lo que se les atribuye ese año como el comienzo de la relación. Él venía del mega éxito de Fight Club, además de terminar su relación con Courtney Love, mientras que ella había tenido unos cuantos estrenos, entre los que estaba Wild Wild West.

Más allá de la manera que Edward tiene para dividir lo laboral con lo personal, en el tiempo que estuvo con Salma se los ha visto como una pareja feliz, compañera y a la que no les podía ir mejor, pero algo ocurrió a tan solo dos años de haber iniciado su romance.

Hayek produjo y protagonizó la película biográfica Frida, un proyecto que encaró con el orgullo de sus orígenes y que le valió hasta una nominación al Oscar, pero que tuvo la mala suerte de trabajar en conjunto con el monstruo de Hollywood, Harvey Weinstein.

Norton también trabajó allí, inicialmente para un papel pequeño, pero hizo mucho más que eso. “Edward reescribió de manera hermosa el guion de Frida varias veces, pero nunca le dieron crédito por eso”, escribió Salma en una columna para el New York Times en la que contó el suplicio de compartir el proyecto con quien fuera condenado por abuso sexual.

La actriz mexicana contó en esa columna todos los 'no' que tuvo que decir a los avances de Weinstein, desde tenues insinuaciones hasta improperios explícitos. “Me dijo que me iba a dejar terminar la película sólo si yo aceptaba hacer una escena de sexo con otra mujer. No me sentía mal porque iba a estar desnuda con otra mujer. Me sentía mal porque iba a estar desnuda con otra mujer para Harvey Weinstein”, recordó.

Edward trató de cuidar a su pareja de tales situaciones horribles, pero poco pudo hacer ante el poder que el productor tenía en ese entonces. Por desgracia, esas aberrantes experiencias pudieron hacer mella en la relación que ambos tenían como para que en 2003 tomen caminos diferentes, aunque Salma recuerda que el accionar de su ex pareja fue clave para poder terminar la película, teniéndolo como uno de los hombres buenos que pasó por su vida.

Hoy en día son amigos muy entrañables, incluso Norton fue un invitado de honor cuando Hayek contrajo nupcias con el empresario François-Henri Pinault. Esa es una clara muestra de que aunque las circunstancias hayan sido horribles, la separación de Salma Hayek y Edward Norton no fue de mala manera.