Lyn May es criticada por mostrar el lujoso regalo que le hizo su nuevo y millonario novio

La famosa vedette mexicana Lyn May, de 70 años de edad, fue criticada luego de publicar a través de su cuenta oficial de Instagram un lujoso regalo que recibió de su nuevo novio, quien sería un hombre millonario.

La reconocida artista se encuentra en Los Ángeles, California, donde supuestamente conquistó el corazón de un misterioso hombre millonario que le regaló un Corvette color blanco, y en agradecimiento a su nuevo amor, Lyn May publicó una foto en la cual se la ve parada a lado del auto de alta gama.

Lyn May y el lujoso auto que supuestamente le regaló su nuevo novio millonario.

“El regalo que me dio mi novio millonario aquí en Hollywood, gracias mi amor”, escribió la vedette para acompañar la fotografía, en la cual además se la puede observar luciendo un tapado de piel y un bolso de una reconocida marca de lujo, prenda y accesorios que también podrían ser obsequios de su nuevo enamorado.

La publicación de Lyn May generó todo tipo de reacciones entre los usuarios. Algunos la felicitaron por haber encontrado una nueva oportunidad de amar, mientras que otros se burlaron dudando de la existencia del supuesto novio millonario del que habla la actriz. Cabe destacar que esto se suma a las polémicas que la vedette ha protagonizado durante los últimos meses con Karol G y Madonna, así como también a su falso embarazo.

Hay usuarios que no creen que Lyn May este de novia con un hombre millonario.

Lyn May es criticada por los usuarios

Los internautas más incrédulos no dudaron en criticar a Lyn May por haber realizado la polémica publicación. “Yo creo que no le regalarían ni un carro de hot dogs”, “qué etiquete al novio”, “tu novio es como el embarazo imaginario que tenías”, “estás para pichar no para que te pichen”, “enséñelo a ver si es verdad, ni usted misma se la cree”, “no digas mam…” y “eso está como cuando dice que Madonna y Shakira le copien su vestuario” fueron algunos de los mensajes que enviaron los usuarios a la artista.

La famosa Lyn May no acusó recibo de estos comentarios y ahora queda ver si es que, para callar las críticas, la actriz se anime a presentar públicamente a su nuevo y millonario novio.