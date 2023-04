Así suena la voz de Anuel AA sin auto-tune

Una de las mayores críticas que reciben hoy en día algunos artistas musicales es la utilización de nuevas herramientas tecnológicas para mejorar su voz a la hora de grabar sus canciones. Es así que Anuel AA ha sido uno de los cuestionados por este motivo ya que utilizaba auto-tune para elevar la calidad de sus cuerdas vocales. Por esto, el representante del género urbano no dudó en compartir un video en sus redes sociales donde demostró su talento cantando a capela.

Varios artistas utilizan auto-tune para mejorar su voz.

En el material se lo ve al reguetonero interpretando un fragmento de uno de sus temas sin ningún tipo de acompañamiento instrumental. "Y decían que yo necesitaba auto-tune", escribió Anuel AA para acompañar el clip que compartió en su cuenta de Instagram.

Anuel AA publicó un video donde sale cantando a capela.

Ante esta publicación, los usuarios reaccionaron y los comentarios no se hicieron esperar. "Lo grabaste 400 veces hasta que te salió no tan mal, pero igual mal amigo, igual mal. En el país de los ciegos el tuerto es el rey, pero el ojo que te queda tiene cataratas", "bueno, lo real es que este no canta ni los pollitos". "rectifico… necesitas doble auto-tune crack", "no ¡auto-tune no! Unas cuerdas vocales nuevas", "lo único que tiene este hombre es dinero, de resto le falta todo… talento, voz, ortografía y pelo", "era demostrar que cantabas no confirmar lo que dicen", "ahora ya no caben dudas de que ¡¡¡sí!!! Sí necesita auto-tune", "auto-tune no mi hijo, usted lo que necesita es volver a nacer y aprender clases de canto", "¡¡Qué horrible canta este man!! Tiene que tener un pacto con no se quién para ser 'cantante'. Mi abuelito de 78 años es más afinado y con mejor voz", y "¿Eso es saber cantar?", fueron algunos de los mensajes que enviaron los internautas.

Si bien Anuel AA es blanco de críticas, poco parece importarle al artista ya que está disfrutando del nacimiento de Cattleya, hija que tuvo con Yailin “la más viral”, de quien se ha separado antes de que naciera la bebé.