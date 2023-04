Tras varios años lejos de la televisión, la Doctora Polo se confiesa

Ana María Polo, más conocida cono la Doctora Polo hace ya varios años que está alejada de la televisión, aunque parezca que nunca se ha ido ya que su programa “Caso Cerrado” sigue siendo retransmitido en la actualidad.

La abogada es muy activa en redes sociales, donde está permanentemente en contacto con sus fans. Justamente esta semana la cubana celebró haber alcanzado los 15 millones de seguidores en Facebook. "No puedo expresar con palabras mi agradecimiento hacia ustedes. Gracias por hacerme parte de su vida a través de nuestros casos. Gracias por comentar, compartir y apoyarme en todo momento. Es un gran honor y privilegio tener una familia virtual tan linda. Quiero seguir creciendo y aprendiendo con ustedes", compartió Polo.

La Doctora Polo alcanzó los 15 millones de seguidores en Facebook.

Por su parte, Carolina Sandoval aprovechó para felicitar a la Doctora Polo por este logro a través de una transmisión en vivo que hizo en sus redes sociales, donde la conductora de “Caso Cerrado” realizó algunas confesiones.

Polo compartió el secreto de su éxito. "Yo pienso que parte en la vida es el destino. Uno tiene un destino y uno lo siente y lo tienes que perseguir. Mi secreto es que hago cosas que me gustan, que las aprecio, que me dan vida. Me gusta interactuar con el público, me gustan sus comentarios, me gusta la manera que piensan cuando ven un caso, cómo se identifican", expresó la cubana.

La Doctora Polo es una de las figuras más queridas del medio.

Asimismo, Sandoval quiso saber algo más con respecto a la vida sentimental de Ana María. "¿Ha sido feliz en el amor doctora?", le preguntó Carolina, a lo que Polo respondió: "Sí, chica, yo he sido feliz en el amor".

Por otra parte, la Doctora Polo confesó también que no se veían en televisión cuando trabajaba. "Antes no me veía. Pero ahora me veo y lloro con los casos, me río, me da añoranza", dijo.

Ante la afirmación de Sandoval diciendo que Polo fue una de las pocas figuras que se hizo millonaria con la televisión, la Doctora no dudó en contestar. "Ustedes entenderán que un ser humano como yo de mi edad que estudió derecho, que practicó derecho 15, 17 años, que después hizo un programa de televisión por 20 años tiene que haber usado su cabecita, reunir su platica para que cuando llegáramos a la edad del descanso, del retiro, de la diversión, tuviera con qué defenderse sin depender nada más que el social security, que ustedes bien saben que es bajito, así que millonaria sí, de espíritu, de cariño, de amor", dijo.