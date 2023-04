Preocupa el estado de salud del único hijo de Camilo Sesto

Camilo Blanes es el único hijo de Camilo Sesto, quien tras la muerte del cantante estuvo envuelto en varias controversias por diversas causas, incluso fue hospitalizado por un largo tiempo debido a problemas de salud, e incluso se mencionó que su vida estaba en peligro. Ahora, luego de un año de ausencia, reapareció en Instagram causando la preocupación de todos al compartir una imagen donde se lo ve con una sudadera amarilla, lentes en la cabeza y un dedo sobre su sien.

Camilo Sesto y su único hijo, Camilo Blanes.

Como era de esperarse, los usuarios reaccionaron ante esta fotografía demostrando su preocupación. "Camilo tienes que cuidarte. Saca de tu vida a esas personas tóxicas que no te quieren y lo que quieren es reírse de ti. Tienes una vida por delante y para ser feliz, tienes que ir a un profesional que te ayude, que tú vales mucho; se ve que eres un chico bueno, hazlo solo por ti, por salir de donde estás", escribió uno de sus seguidores.

Camilo Blanes luce un aspecto desmejorado.

Los mensajes para Blanes siguieron llegando. "¿Estás bien?", "No es por tu papá, no es por tu mamá, no es por los fans...es por ti. Ser que Dios creo con amor. Supérate a ti mismo y por ti mismo. Al diablo todos los demás", "de las adicciones se sale, te lo digo por experiencia, pero tienes que querer, tienes que buscar un aliciente que te haga sentir, simplemente sentir... Y de ahí al 'solo por hoy', que el mañana no existe", y "pide ayuda, no estás bien, cuídate", fueron otros comentarios.

Asimismo, Lourdes Ornelas, la madre de Camilo Blanes habló sobre su hijo con el medio español “Lecturas”. "Qué puedo decir. No sabía que hubiera salido con el patinete. Esa manera de retar, eso no lo haría nunca si él estuviera bien. Él no está bien, de hecho, nunca ha estado como está ahora. No puedo hacer nada, la ley no me ampara. Solo puedo estar pendiente de él", expresó

Por otra parte, Ornelas aseguró que Camilo Blanes rechaza todo tipo de ayuda que quieren brindarles ella y su novia María.