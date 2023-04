¡Impensado! Shakira ya no sabe qué hacer para alejarse de los paparazzi

Después de vivir un infierno durante su separación con Gerard Pique, Shakira está lista para hacer borrón y cuenta nueva. De esta manera, decidió alejarse de España e instalarse en Miami para comenzar una nueva vida junto a sus dos hijos. Para ella es importante estar en familia, por lo cual también vivirá junto a sus padres.

Pero aunque vive esta nueva experiencia con mucha felicidad, no podemos negar que ha sido una adaptación bastante difícil. No porque la estrella no se halle en su nueva mansión o en el país que escogió, sino porque los paparazzi la persiguen a todas partes y no la dejan vivir con tranquilidad. El acoso es tan grande, que la estrella tuvo que tomar cartas sobre el asunto.

Luego de abandonar España, la intérprete creyó que empezaría una vida de pura tranquilidad en Miami, Estados Unidos. Sin embargo, no fue como esperaba. A través de sus redes sociales, la estrella tuvo que pedirle a los paparazzis que le dieran espacio para poder caminar tranquila por las calles y que no acosaran a sus hijos.

"Les ruego abstenerse de seguirlos hasta la salida o entrada del colegio, esperarlos en la puerta de nuestra casa, o perseguirlos hasta sus actividades extraescolares, y lúdicas tal y como ha sucedido cada día en Barcelona con el fin de obtener capturas fotográficas o ratings", decía el inicio del comunicado que compartió.

Al final del texto, Shakira hizo hincapié en que su único objetivo era “proteger y cuidar del bienestar psicológico y emocional de sus hijos para que puedan vivir una vida sana y feliz, como todo niño lo merece". Pese a que pidió privacidad de una forma muy respetuosa y cordial, los paparazzis no le hicieron caso.

Por este motivo, la colombiana no tuvo otra alternativa que tomar medidas drásticas en su nueva casa. Recientemente, el paparazzo Jordi Martín, quien la ha seguido durante los últimos meses, aseguró que la ex esposa de Gerard Piqué decidió realizar unos cambios en su propiedad con el objetivo de garantizar la integridad de ella y de su familia.

“Hay una lona que está tapando la casa de cara a la bahía, pues es una zona muy concurrida de turistas… Esta es una de las mejores zonas de Miami, esta casa la compró Shakira cerca de 20 años atrás, la ha tenido en venta durante 6 ó 7 años”, narra el fotógrafo en un video.

Shakira está cansada de los paparazzis e intenta esconderse.

Por supuesto, el hombre se muestra molesto y en contra de las medidas tomadas por la intérprete. Según explica en la filmación, estas actitudes de la intérprete le imposibilitan a él y a varios reporteros realizar de forma correcta su trabajo. Por otra parte, asegura que la lona provoca que en una de las zonas más exclusivas de la bahía luzca grotesca y poco agradable.

No caben dudas de que la intérprete colombiana logró su objetivo, y con esta medida pudo mantener alejado a los fotógrafos de su vida privada. Sin embargo, habrá que esperar a la reacción de sus vecinos, quienes seguramente no estarán para nada contentos con la fachada que ahora tiene el exclusivo vecindario.