Gerard Piqué visita a sus hijos en Miami y obedece la exigencia de Shakira

Gerard Piqué llegó a Miami durante las últimas horas para poder visitar a sus dos hijos, Sasha y Milan, fruto de la relación que sostuvo con Shakira por más de 12 años. Con la llegada del exdefensor a la ciudad estadounidense, se pudo ver cómo tuvo que someterse ante el pedido de la cantante para poder ver a sus niños.

Como estaba estipulado, y después de haber pasado unas bellas mini vacaciones en Medio Oriente junto a su novia Clara Chía Martí, Gerard Piqué viajó rumbo a Miami para poder tener su primera visita para con sus hijos después de la escandalosa separación con Shakira.

Gerard Piqué se encuentra en Miami para visitar a sus dos hijos.

Recordemos que la colombiana y sus dos hijos dejaron Barcelona a principios de abril, buscando una nueva vida en Estados Unidos y después del divorcio tan mediático como polémico con el exjugador de fútbol.

Desde entonces se ha hablado y mucho de esta primera visita que el catalán debía tener para ver a Sasha y Milan, con algunas exigencias mediante para poder llevarla a cabo: la no presencia de Clara Chía Martí.

El objetivo de Gerard Piqué en Miami es solamente evaluar el actual estado de sus hijos para así también proyectar lo restante de este 2023 con ellos. Pero lo tuvo que hacer solo, ya que ni Shakira ni los pequeños niños de la expareja querían ver a Clara Chía Martí.

El creador de la Kings League consideró en su momento que la partida de la cantante había sido apresurada, que se había adelantado a los plazos conversados entre los abogados y que se enteró de este viaje a Miami a principios de abril, informándose por los medios de prensa en lugar de enterarse de primera mano.

Una de las fotos que se filtró en la llegada de Gerard Piqué a Miami.

Sin Clara Chía Martí acompañándolo, el paso de Gerard Piqué en Estados Unidos duraría cerca de una semana, período en el que no sólo evaluará la condición emocional de sus hijos con esta nueva vida en Estados Unidos, las características del colegio al que asistirán -Miami Country Day School- y demás cuestiones.

Todavía no podrá hacer una opinión de la mansión en la que se radicarán definitivamente Shakira y sus hijos, ya que la barranquillera aún no tiene definido el lugar y de momento no ha podido instalarse por completo en la propiedad que tanto quiere aislada de los flashes y la prensa.