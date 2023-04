Anahí: “no tengo que convencer a nadie de nada”

Anahí impactó luego de ser elegida como protagonista de la portada de la reconocida revista “Quien”, donde en entrevista exclusiva para este medio habló de su familia, sus hijos, el reencuentro con sus compañeros de “RBD” y que cerca de los 40 años, “no tiene que convencer a nadie de nada”.

Anahí, quien en el mes de mayo próximo cumplirá 40 años, es considerada una de las mujeres más bellas del ámbito artístico, y así lo dejó ver en la portada de la revista “Quien”.

Anahí fue portada de la revista "Quien".

"Anahí cumple años en su mejor momento y los celebra posando para Quién. Mía Colucci volverá a adueñarse de los escenarios y, a diferencia de hace 20 años, en primera fila estarán sus más grandes fans: Manuel y sus dos hijos, Manuelito y Emiliano. ¡Nos contó todo sobre esta nueva etapa de su vida", escribieron en las redes sociales de la revista!

Durante la entrevista, la cantante se sinceró y habló de lo que siente en la actualidad. "Me parece maravilloso todo lo que ha cambiado la industria. Ojalá me hubieran tocado tiempos así siendo una niña. ¡Es un momento mágico! Muy especial, totalmente inesperado. Realmente no estaba en mis planes, pero cuando algo es tan fuerte el universo conspira y por más imposible que parezca, pasa", dijo Anahí.

Anahí se prepara para el regreso de "RBD".

Con respecto a su cumpleaños, que será el próximo 14 de mayo, Anahí dijo: "Me encanta cumplir años. Siempre me ha encantado y en este momento de mi vida, ¡me gusta mucho más! Ya no tengo que convencer a nadie de nada. Ya no me quita el sueño ni un poquito lo que pueda alguien pensar de mí".

Asimismo, la cantante señaló que durante toda su vida fue juzgada por todo, lo que la ha lastimado mucho. "Hoy sé que hablamos de los demás desde lo que somos nosotros mismos. Sólo podemos dar lo que tenemos dentro", expresó Anahí.