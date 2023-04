La esposa de Pablo Lyle habla de cómo enfrenta la vida con él en la cárcel

Luego de que el actor Pablo Lyle haya sido sentenciado a cinco años de prisión por la muerte de Juan Ricardo Hernández en 2019 tras un incidente de tránsito en Miami, su esposa Ana Araujo habló de cómo enfrenta la vida con él en la cárcel. Hace unos días, la mujer compartió en sus historias de Instagram cómo es convertirse en madre soltera inesperadamente. "Tenemos una idea romántica de lo que es ser mamá autónoma y la realidad es que solo quien lo vive sabe lo difícil que es", expresó.

"Las mujeres solas sí podemos mantener y educar a nuestros hijos, pero reconoce que ‘para tener una vida, no debemos hacerlo solas’. Quiero agradecerle a las mujeres y hombres que me han ayudado a mantener, a maternar y a paternar a mis hijos, que, sin ser sus mamás o papás, han visto por ellos y por mí", añadió Araujo.

Pablo Lyle fue sentenciado a cinco años de prisión por la muerte de Juan Ricardo Hernández.

Asimismo, en una reciente entrevista para la revista “Caras”, Ana se refirió a los retos que enfrenta estando sin su esposo Pablo Lyle. "Hoy día, en esta familia, somos los tres. Siempre les digo que somos una tribu y nos tenemos que cuidar y apoyar entre todos. Tanto así que, en verano, mi hija paseaba perros para ganar dinero, y ahora Mauro me ayuda a embolsar las donas que hacemos. Aprendieron al respecto y hoy me da mucho orgullo. Sin duda son buenos niños y son muy conscientes", comentó.

Actualmente, Ana Araujo es el sostén de su familia.

Así también, Ana aseguró que, aunque Pablo no esté físicamente mantienen una relación “súper buena”. "Yo sé que va a ser mi apoyo y siempre va a ver por nuestros hijos, incluso a la distancia y en su situación sigue estando presente y apoyándonos. La verdad es que escogí muy buen papá para mis hijos y va a ser mi equipo siempre. Estoy muy agradecida de que apareció en mi vida", expresó Araujo.

Ana y Pablo se conocieron cuando ella tenía 14 años y él 16, pero su relación comenzó ocho años después. Araujo ya tenía a su hija Aranza de una pareja anterior, y con Lyle tuvieron a su hijo menor, Mauro.

"Ahora me pasa que Pablo me ha hecho ver la vida de una manera distinta, y aún bajo las circunstancias en las que nos encontramos, él consigue ver el lado bueno. Gracias a su situación es que yo estoy tan feliz, pues me hace ver que tenemos todo para ser felices, pues simplemente somos libres", finalizó Ana.