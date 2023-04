Igual a su padre: Conocé a Baylee, el hijo de Brian de los Backstreet Boys

Crecer bajo la sombra de una estrella no debe ser nada sencillo, ni para despegarse de la rápida asociación al nombre de la figura y mucho menos para hacer su propio camino brillando por sí solo. Pero hay excepciones, y una de ellas es la de Baylee Littrell, el hijo de Brian Littrell y uno de los líderes de Backstreet Boys.

Si hay bandas que siempre serán recordadas por su sentido de pertenencia, una de ellas es sin dudas es Backstreet Boys, que se encuentra activa desde 1993. Los cinco miembros se mantienen al día de hoy, y el caso de Brian Littrell es parte de un grupo icónico junto a Nick Carter, Kevin Richardson y AJ McLean y Howie Dorough.

Él es Baylee Littrell, el único hijo de Brian Littrell de los Backstreet Boys.

En el caso de Brian Littrell, tiempo después de haber iniciado su camino con la popular banda comenzó una relación con Leighanne Wallace, a quien conoció en 1997 y con quien se casaría años después (2000).

La pareja dio a luz a un único hijo, Baylee Littrell, que nació el 26 de noviembre de 2002 y que creció rodeado de la música desde la panza de su madre. Hoy el joven tiene 20 años y, como era de esperar, sigue los pasos de su padre.

Volcado hacia la popular música country, arrancó formalmente dentro de la industria en noviembre de 2019 con su primer álbum 770-Country, aunque lo cierto es que desde muy chico ya componía letras y tocaba diferentes instrumentos.

Por supuesto también creció rodeado del talento del aclamado grupo y eso influyó mucho. Es más, como parte de la apretada agenda de compromisos que tenía el miembro de los Backstreet Boys, también era parte de las giras de la banda para poder pasar tiempo con su padre.

"Crecí en la carretera desde que tengo memoria. Así que mi primera cuna fue una litera en un autobús de gira. Entonces, en realidad, mis primeros recuerdos son estar de gira y en el extranjero", le contó recientemente Baylee Littrell a People.

"Tenía cerca de 6 o 7 años, me iba al armario de mi padre y me ponía sus vestuarios y esas cosas antes de los shows. Tengo un recuerdo de mí mismo parado frente a un espejo con el atuendo de mi papá y estaba como, 'Oye, ¿puedo ser parte del grupo?' Entonces él apoyó sus manos sobre mis hombros y me dijo: 'Un día. Un día tendrás tu oportunidad'", confesó.

Pero con el tiempo, Baylee Littrell hizo su propio camino y su padre dice estar "orgulloso" por la forma en la que está hoy direccionando su vida. En 2022, el joven lanzó dos singles llamados Gone y Change your mind, mientras sigue abriendo sus alas para poder desarrollarse en la industria por luz propia.