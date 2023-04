El fuerte reclamo de Galilea Montijo a Andrea Legarreta: “no te di permiso”

En una de las más recientes emisiones del programa “Hoy” de Televisa, se desató una nueva controversia luego de que una de sus conductoras, Galilea Montijo, le realizara un fuerte reclamo a su compañera de elenco Andrea Legarreta, lo que desató los rumores sobre una supuesta mala relación entre ellas.

El jueves pasado, los televidentes fueron testigos de un momento de mucha tensión que protagonizaron Galilea y Andrea, con lo que provocó una serie de especulaciones sobre una posible rivalidad entre ambas famosas.

Galilea Montijo y Andrea Legarreta tuvieron una discusión en pleno programa.

El reclamo de Galilea Montijo a Andrea Legarreta

Mientras estaban en la sección “Desayunando y chismeando” del programa “Hoy”, los conductores se refirieron a la premier de la película “Quiero tu vida”, la cual es producida por Salma Hayek y cuenta con la participación de grandes figuras de la industria del espectáculo.

Andrea Legarreta y Galilea Montijo mantienen una excelente relación.

En ese momento, Andrea Legarreta sorprendió a todos sus compañeros al confesar que ella forma parte del elenco de la película. Galilea Montijo fue la que más expresó su estado de shock reclamándole a Andrea Legarreta por ser parte de la nueva película de Salma Hayek. "¿Por qué no nos habías dicho? Yo no te di permiso", le dijo Galilea Montijo a la ex de Erik Rubín.

Lo cierto es que la discusión entre Galilea y Andrea no pasó desapercibida para los televidentes, aunque muchos aseguran que fue parte de un show ya que las famosas mantienen una excelente relación. Asimismo, gran cantidad de internautas celebraron la vuelta de Legarreta como actriz.