Con un escote redondo muy particular, Miley Cyrus enamoró Instagram posando con un elegante vestido ajustado al cuerpo

Podemos decir con toda seguridad que este es el gran año de Miley Cyrus. Desde que comenzó el 2023 es el centro de todos los titulares y tendencia en las redes sociales. Es que su gran apuesta fue el lanzamiento de Endless Summer Vacation, su último disco de estudio que viene siendo el más escuchado a nivel mundial y cada semana celebra que la canción Flowers se mantenga en el puesto número uno de las plataformas digitales. Como no podía ser de otra manera, fue una de las invitadas especiales del evento organizado por Donatella Versace y el vestido elegido para la ocasión prendió fuego las alfombras de todos los colores.

Miley Cyrus creció a pasos agigantados en la industria del entretenimiento. Pasó de ser una de las actrices preferidas de Disney a un huracán arrasador cargado de energía y estilo propio. Desarrolló una personalidad muy imponente y siempre destacada donde sea que se presente. En los últimos meses, estrenó un disco que sorprendió al mundo y hasta superó a Shakira luego de su éxito junto al productor Bizarrap.

Miley Cyrus posó con un vestido negro de Donatella Versace que enamoró a todos.

En su cuenta de Instagram recoge más de 205 millones de seguidores, es que su experiencia laboral en el rubro del entretenimiento ha sido más que notable. Por esta razón y muchas más, Donatella Versace la invitó a uno de sus últimos eventos y ella resaltó por el llamativo vestido con el que se presentó.

“I’m sorry that you’re jaded”, escribió en el último posteo que compartió en su cuenta de la red social de la camarita. Allí, la ex Hannah Montana exhibió en un carrete el espectacular vestido que utilizó para el evento. Con larguísimos guantes negros y un mechón de su cabello del mismo color, la rubia posó con un vestido negro de escote circular que dejó ver su delantera.

El vestido de Miley Cyrus tenía un escote redondo particular que hacía el detalle de la prenda de Versace.

Para terminar el look, Miley Cyrus usó unos zapatos tipo stilettos en color negro y de charol. Por otra parte, su look fue totalmente nude y con un pequeño detalle de cat line en sus ojos. La artista no sólo rompió en cuestión de segundos las pantallas de todos sus fans y seguidores sino también la alfombra por la que desfiló en la que se llevó todos los flashes desplegando su jovial y esplendoroso glamour.