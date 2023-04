Así ganó mucho dinero Giselle Blondet lejos de la televisión

Giselle Blondet se ha convertido en una de las figuras del espectáculo más queridas por la transparencia que tiene a la hora de hablar de sus proyectos profesionales y de su vida. En una reciente entrevista, la presentadora puertorriqueña contó cómo ha logrado el equilibrio personal y profesional ganando mucho dinero lejos de la televisión.

Giselle Blondet, de 59 años, le contó a la experta en finanzas Gabriela Berrospi, que ha recorrido un camino con obstáculos, pero que nunca renunció a sus sueños. "Yo siempre estoy abierta a aprender, no sé nada, soy una estudiante de la vida, soy una aprendiz, tengo muchas posibilidades de crecer. El que lo sabe todo, ¿a dónde va?", expresó la puertorriqueña.

Giselle Blondet: "siempre estoy abierta a aprender".

Si bien está atravesando un gran momento en las pantallas, ha tenido otros que no fueron tan buenos, pero que la han hecho más fuertes. "Uno crece en la incomodidad, dime que no era difícil aprender a gatear, a pararse y caminar, y lo hicimos. Fue difícil per lo hicimos. Eso le digo a mis hijos. Agradece los momentos donde estás sudando la gota gorda", dijo la conductora.

Emprendedora

Asimismo, Giselle comentó cómo se convirtió en una gran mujer de negocios con emprendimientos exitosos, que le redituaron muchos beneficios económicos. "Mami era una negocianta, ella me puso esa mentalidad", dijo refiriéndose a su visión de negocios.

Giselle siempre quiso tener su propia línea de joyas, pero además invirtió en bienes raíces y en la bolsa, lo que generó que sus ingresos económicos se dispararan. "Déjame decirte que me arriesgué con unos Penny Stocks y me gané tanto y tanto dinero en un momento que me llamó hasta el que me ayudaba en el banco. Y es por eso, porque me gusta estar aprendiendo y escuché algo y dije, '¿por qué no?'", reconoció Blondet.

Giselle Blondet es una exitosa mujer de negocios.

Por otra parte, la presentadora visualizó su propio negocio y no desaprovechó la oportunidad para emprender. "Me llegó la oportunidad de tener mi propia línea. Acepté ese reto y cuando abrí los ojos yo estaba diseñando mi línea de joyería, mi propia línea de ropa de cama, mi línea de ropa íntima y me fue súper bien con ese emprendimiento y de ahí, quise tener mi propia tienda online que he ido modificando", comentó Giselle.

Blondet asegura que está abierta a seguir aprendiendo y afrontando nuevos retos. "Soy una mujer de 59 años con muchos sueños y muchas metas y súper entusiasmada con los retos que me presente la vida y agradecida a cada uno de ellos y con la esperanza de tener mucho tiempo más para disfrutar del mejor regalo que Dios me dio, esta vida", finalizó la puertorriqueña.