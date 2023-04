Livia Brito se somete a un nuevo tratamiento para quedar embarazada

Livia Brito es una de las personalidades del mundo del espectáculo latino más queridas, por lo que siempre ha sido una preocupación para sus fans el hecho de que la actriz no haya podido quedarse embarazada, a pesar de que haya expresado en más de una ocasión su deseo de ser madre. Ahora, en un encuentro con la prensa, la cubana ha explicado la razón por la que no pudo tener un hijo y reveló que se encuentra en un nuevo tratamiento de fertilidad para tener gemelos.

Livia fue abordada por los reporteros en las calles de Ciudad de México y no tuvo problemas de responder a las preguntas que le hicieron. "Estoy otra vez en tratamiento porque tengo un problema médico, se llama endometriosis, es una cuestión que tengo que llevar tratamiento para poder embarazarme. Por eso no me he podido embarazar", reveló ante las cámaras del programa de televisión “Despierta América” de Univision.

Livia Brito confía en que esta vez quedará embarazada.

"Me acabo de hacer la extracción de los óvulos, pero todo bien, en buen camino, si Dios quiere pienso yo que sí saldré embarazada", expresó Brito.

Asimismo, Livia aconsejó a las mujeres congelar sus óvulos antes de los 30 años ya que al pasar los años es más difícil tener un bebé porque la cantidad de reserva ovárica se reduce significativamente.

Livia Brito padece de endometriosis, un trastorno que trae problemas de fertilidad.

De la misma manera, los periodistas le preguntaron si estaría abierta a adoptar, y ella contestó afirmativamente. Sin embargo, dijo estar segura que el tratamiento al que está sometida ahora funcionará gracias a los avances de la ciencia en materia de fertilización.

Cabe remarcar que la endometriosis es un trastorno a menudo doloroso en el cual el tejido que normalmente recubre el interior del útero crece fuera de este órgano, por lo que puede causar mucho dolor, especialmente durante los períodos menstruales, y también se pueden conducir a problemas de fertilidad.