Esto es lo que Jennifer Lopez desearía cambiar de Ben Affleck

Desde que Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron en agosto del año pasado, cada vez que se muestran en público se ven muy unidos y enamorados. Sin embargo, cuando asisten a entrevistas laborales de forma separada, el amor sigue siendo demostrado abiertamente ya que ambos se deshacen en elogios hacia el otro. Como en The Drew Barrymore Show, programa al que el intérprete de Batman fue invitado y contó varios detalles sobre su matrimonio con la Diva del Bronx.

Durante una aparición en el programa The Drew Barrymore Show, el actor de Air reveló: “Probablemente querría cultivar la brevedad en mi forma de hablar”, dijo Affleck sobre Lopez. “No sé si te has dado cuenta, pero sigo y sigo y sigo. Hablo en círculos. Ella nunca me dijo eso, pero esa sería mi suposición”, relató el actor.

Pero en medio de sus revelaciones maritales, Affleck no tuvo más que elogios para la cantante, llamándola “la mujer más hermosa del mundo”. Cuando Barrymore preguntó cómo le hacía JLo para mantenerse en tan buena forma, Affleck reveló que es solo un caso de buena genética.

“Déjame decirte algo que te va a molestar”, dijo el actor. “Jennifer solo come lo que quiere. Come pizza, galletas, helado… de todo”. Visiblemente sorprendida, Barrymore preguntó: "¿Es el ejercicio?", a lo que Affleck bromeó: "Ella hace ejercicio, pero yo también hago ejercicio... pero no parezco mágicamente tener 20 años, ¿sabes a lo que me refiero? Con una piel perfecta y todo”.

Aunque aclaró que Lopez tiene una gran “ética de trabajo” y “disciplina”, continuó hablando efusivamente sobre su esposa llamándola una mujer “sobrehumana”. “Es la mujer más hermosa del mundo y se ve espectacular”, dijo sobre Lopez, con quien se casó en julio de 2022.

Barrymore luego se acostó en su sofá y bromeó al decir que se estaba "desmayando" por un "hombre que respeta a las mujeres". Si bien Affleck ve su forma de hablar como un defecto, muchos fanáticos quedaron impresionados por su impecable español durante una reciente entrevista.

El actor se volvió viral mientras promocionaba su nueva película, Air, usando un español casi perfecto en un programa de radio en España a principios de este mes. Aunque algunas personas asumieron que su esposa puertorriqueña podría haberle enseñado el idioma, resulta que Affleck habla español con fluidez desde hace años.