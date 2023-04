Daniela Álvarez revela si sigue de novia con Daniel Arenas

El hecho de que hace un tiempo no se ven imágenes de Daniela Álvarez y su novio Daniel Arenas juntos en redes sociales ha desatado una serie de rumores sobre la relación de la pareja, lo que ha puesto a los famosos en el ojo del huracán. Ahora, la modelo rompió el silencio y reveló si aún siguen juntos.

Luego de varias semanas en silencio, donde ninguno de los dos haya hablado a cerca de su supuesta separación, Daniela ha decidido poner fin a las especulaciones que apuntaban al término de su relación sentimental.

Ante la incertidumbre que generaba el silencio de ambas partes, la modelo brindó recientemente una entrevista para el programa de televisión colombiano “Lo sé todo”, donde fue cuestionada por su noviazgo con el conductor.



Daniela Álvarez aseguró que sigue de novia con Dianiel Arenas.

Así fue que el entrevistador del programa fue directo al grano. "Dani, ¿cómo está el corazón?", preguntó el periodista.

Con el carisma que la caracteriza, Daniela respondió muy tranquila. "Bien, súper bien, gracias a Dios el corazón siempre ha estado bien y siempre ha estado igual que como se nota: con mucha alegría, con mucho optimismo, con muchas ganas de vivir muchas cosas que hacen falta en mi vida", expresó Álvarez.

Sin embargo, el entrevistador insistió queriendo saber más sobre su relación con su novio Daniel. "Pero, ¿sigues con Daniel?", cuestionó el comunicador. Ante esta pregunta, Daniela tiró al suelo todas las especulaciones en torno a su relación con Arenas. "Sí, claro", confirmó la bella modelo.

Daniela Álvarez tiró al piso los rumores de una supuesta separación con Daniel Arenas.

Asimismo, ante la aclaración de Daniela la conversación pasó por saber el motivo por el cual ya no se muestran juntos en redes sociales. "Pienso que cada quien decide si quiere mostrar su relación, si no la quiere mostrar, si la quiere compartir, si no la quiere compartir y pues yo creo que eso es muy respetable y por eso cada quien maneja las redes como quiere, cada quien muestra lo que quiere mostrar y bueno es la manera en cómo hay que vivirlo, respetando también las prioridades del otro y las prioridades de uno. Yo creo que cada quien puede vivir su vida, que cada quien tiene como que lo que quiere contar y lo que no y creo que hay cosas que hay que mantener privadas y que creo que incluso no son para compartir, eso son cosas que son de cada quien", puntualizó Daniela.

Sin embargo, el periodista insistió en que antes era distinto y el porqué de la decisión tomada recientemente de no mostrarse juntos. "Pero antes mostraban mucho, ahora no muestran nada. La decisión la tomaron recientemente”, cuestionó.

"Sí, o sea también como que cada quien está en un nuevo espacio, ha habido poco tiempo realmente para compartir, entonces dándole prioridad como a otras cosas de mostrar que específicamente el amor", finalizó Daniela.