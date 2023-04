Laura Bozzo dijo de todo tras que Juan Rivera hablara mal de ella

El domingo 23 de abril, se llevó a cabo una gala previa al anuncio del ganador de La Casa de los Famosos 3. Como era de esperar, el evento contó con la presencia de los ex participantes del reality y también con los panelistas que se encargaron de opinar, debatir y criticar a las personas que jugaban por obtener el premio mayor.

En el programa estaba presente Juan Rivera, quien decidió criticar fuertemente a todos los panelistas que formaron parte del programa de Telemundo. Lejos de quedarse callada y al sentirse muy atacada, Laura Bozzo decidió responderle. Esto generó una tremenda discusión entre ambos y en pleno vivo.

Todo empezó cuando Juan Rivera arremetió contra Manelyk González, Yordi Rosado y Laura Bozzo. El hermano de la fallecida Jenni Rivera no se anduvo con vueltas, y acusó a los tres panelistas de La Casa de los Famosos 3 de ser unos “metiches, chismosos, que se han metido en todas las relaciones“.

De acuerdo con el joven, los panelistas desprestigiaron a cada participante durante los meses que duró el reality show. Al escuchar esta fuerte acusación, las tres celebridades decidieron defenderse frente a las cámaras. Esto dio como resultado un fuerte ida y vuelta entre Bozzo y Rivera.

“Mi amor, para eso nos contratan, para eso nos contratan, querido. Yo doy mi opinión, y a quien le gusta, bien, y a quien no le gusta que se vaya ya sabe a dónde”, explicó la famosa presentadora. Al escuchar sus palabras, el cantante decidió responderle: “Es ser metiche, es ser metiche“.

“Todo el tiempo están aquí criticando y metiéndose”, comentó mientras ponía como ejemplo a sus ex compañeros ya eliminados, diciendo que son adultos como para que los panelistas estén opinando. Fue entonces que Laura respondió: “Todos somos adultos”. Luego de eso Juan soltó: ”Y entonces, ¿A usted qué le importa?”.

Laura Bozzo se enfrentó fuertemente con Juan Rivera.

Pero el punto más fuerte de la discusión llegó cuando Rivera insinuó que los panelistas estaban dispuestos a hablar mal de todos por el pago que les dan: “Lo que pasa aquí es que qué vergüenza que, por un cheque, por un puño de dinero vengan a hablar de parejas ajenas”. Esto provocó la furia de Manelyk González y Bozzo.

Las panelistas no tardaron en sacar los trapitos al sol, y le recordaron que pese a estar eliminado, decidió renovar sus votos matrimoniales en pleno show. “¡Por un cheque te casaste acá, para hacerlo nivel Estados Unidos! Tú eres el último para hablar. Eres el menos indicado para decir eso“, declaró Laura Bozzo. Mientras que Manelyk agregó: “Tú te viniste a casar a televisión Juan, no nos vengas a decir que no nos metamos en la vida de los demás, ¿y que por un cheque? O sea, te viniste a casar aquí papacito“.