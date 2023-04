Thalía eligió a su favorita: ¿María Mercedes, Marimar o María la del barrio?

La trilogía de 'Las Marías' fue una serie de telenovelas mexicanas que se transmitió en la década de los '90 y que fue protagonizada por Thalía. La saga incluyó tres tiras dramáticas que no dejaban a los espectadores levantarse de sus asientos: María Mercedes, Marimar y María, la del barrio.

Si bien hablamos de tres novelas independientes, las tres tenían el mismo atractivo protagónico: Thalía. La cantante mexicana hizo papeles inolvidables en cada una de estas series, lo que le permitió dar el salto definitivo al estrellato.

Pero incluso la historia de cada telenovela tenía un común denominador: la trama, con mucho suspenso, giros inesperados y enormes dramas envueltos en tragedias.

La introducción a estas novelas también eran iguales: una muchacha humilde que por azares del destino se vuelve millonaria, con venganza mediante y las desgracias a la orden del día. La primera de ellas fue María Mercedes (1992-1993), luego llegó Marimar (1994) y finalmente María, la del barrio (1995-1996).

A través de estos años, Thalía tuvo a varios galanes que conquistaron su corazón durante cada tira, primero con Arturo Peniche (María Mercedes), después con Eduardo Capetillo (Marimar) y luego Fernando Colunga (María, la del barrio).

Si bien las tres novelas reunieron miles de fans y cautivaron a toda la audiencia de aquel entonces, la intérprete de 'Piel morena' contó cuál de sus protagónicos fue el que más le gustó y por qué.

Thalía en la trilogía de Las Marías: María Mercedes, Marimar y María la del barrio.

“Definitivamente fue María Mercedes por el hecho de que aprendí mucho de ese personaje, Valentín Pimpstein (el productor de dichas novelas) me puso a hacer clases de acrobacias para ganarme los centavitos en los semáforos”, destacó Thalía.