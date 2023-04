Cómo fue la historia de amor entre Luis Miguel y Stephanie, la mamá de Michelle Salas

No es ninguna novedad que Luis Miguel tuvo a lo largo de su vida numerosas novias, muchas de ellas reconocidas en el mundo del espectáculo. Sin embargo, no todas fueron tan importantes ni marcaron profundamente la vida del artista. Una de ellas fue Stephanie Salas, la mamá de su primera hija, Michelle, con quien vivió un romance adolescente pero intenso y el fruto de su embarazo unió sus vidas para siempre aunque ellos no siguieran juntos como pareja. ¿Cómo comenzó el noviazgo entre la actriz y el Sol de México?

Tras el estreno de Luis Miguel, la serie, uno de los temas más polémicos y controversiales fue el de la relación que el cantante mexicano sostuvo por varios años con Stephanie Salas con quien procreó su primera hija, Michelle. Si bien el desarrollo de esta historia quiso mostrar que el romance entre El Sol de México y la hija de Sylvia Pasquel fue muy corto, personas muy allegadas a los famosos aseguraron que lo que hubo entre ambos no fue tan fugaz, sino que se trató de una relación que duró varios años.

La relación entre Luis Miguel y Stephanie Salas fue cuando ambos eran muy jóvenes pero eso no significa que no haya sido intensa.

Uno de los aspectos más controversiales que surgieron en la primera temporada de la serie es que se quiso mostrar a Stephanie Salas (personaje de Sophie) como la que se involucró con el intérprete de La Incondicional a pesar de que este tenía una relación con Mariana Yazbek. Según la versión de Netflix, Yazbek, lo dejó luego de descubrirlos desnudos en la cama.

Otro de los detalles que contó la producción, es que a pesar que Salas sabía que Luis Miguel mantenía una relación, aun así, insistió, pero el cantante se rehusaba a engañar a su entonces pareja. Supuestamente en una salida con sus amigos, accedió ante las insinuaciones de la actriz. Ante esta versión, la propia Stephanie Salas salió a desmentir todo lo dicho. En una entrevista para la revista Hola!, contó que en el año 1985, conoció a Luis Miguel, exactamente cuando éste acudió a una puesta en escena de Vaselina en la que ella participaba, luego de este momento, empezaron a salir.

Stephanie Salas le dio a Luis Miguel su primera hija, Michelle.

“Obviamente lo conocía como la estrella juvenil que era, pero no tenía el gusto de conocerlo, así que un compañero mío en la obra, que era muy amigo de él, nos presentó semanas después. Luis Miguel le pidió mi teléfono y al principio comenzamos a salir solo como amigos”, dijo la actriz, que reconoció que “no fue un noviazgo normal”, pero estuvieron saliendo por dos años.

La nieta de Silvia Pinal también comentó que aquella relación con el cantante que hoy cuenta con 52 años, la tenía fascinada. “A los 17 años ya empezamos a salir en un plan más romántico. Lo acompañé a varios viajes, a sus conciertos, íbamos a los mejores restaurantes... Yo estaba fascinada con su personalidad, con nuestra relación. Sentía que se me abrían las puertas del mundo en aquel momento”, comentó. Stephanie dice que a los 18 años, cuando aún cursaba la preparatoria, salió embarazada de Michelle y mientras que para Luis Miguel lo más importante era seguir dominando los escenarios internacionales, para ella era tener a su bebé bien.

Luis Miguel reconoció a Michelle Salas muchos años después de su nacimiento.

La actriz y cantante dijo que aunque para aquel momento sintió que el mundo se le venía encima, no dudó en tener a su bebé. “En ningún momento pensé en nada que no fuera tener a ese bebé conmigo. Dije: ‘Yo voy a seguir adelante, estoy muy contenta con lo que me está sucediendo. Sé que va a ser una revolución por aquí y por allá, pero estoy dispuesta a enfrentarla’”.