Todas las veces en las que Chabelo estuvo al borde de la muerte y sobrevivió

A través de un comunicado oficial publicado en Twitter, la familia de Chabelo compartió una noticia que conmovió a todos los mexicanos. El 25 de marzo, luego de algunas complicaciones de salud, el reconocido presentador de televisión partió de este mundo. Debido a su longeva carrera y los grandes éxitos que realizó, sus fanáticos aún lo siguen llorando.

Aunque las complicaciones abdominales que sufrió le terminaron arrebatando la vida, lo cierto es que la estrella estuvo varias veces al borde de la muerte. En cada trágico suceso, tuvo un ángel que lo cuido y que lo ayudó a sobrevivir. A continuación, te relatamos todas las veces que el presentador tuvo una segunda oportunidad.

Aunque suene difícil de creer, lo cierto es que el famoso presentador estuvo a punto de perder su vida un total de cuatro veces. Cuando tenía 45 años, Chabelo se envenenó al comer una almendra caducada. La gravedad de su malestar fue tan grande que su corazón se paró por un minuto y medio.

Esto se debe a que cuando las semillas se descomponen, terminan produciendo sustancias que al ingresar al cuerpo generan cianuro. “Vi mi vida de principio a fin. Presencié mi velorio con mi madre y mis hermanas al lado de mi féretro. Ahí estaba yo, adentro. De pronto, la imagen se convirtió en un círculo perdiéndose en el infinito”, comentó el comediante en su momento.

Chabelo estuvo varias veces al borde de la muerte.

“Comencé a rezar el Padre Nuestro porque sabía que me estaba muriendo. El médico que me atendió, dicen, me golpeó el pecho y me inyectó adrenalina. Regresé a la vida”, explicó la estrella durante una entrevista. Como dijimos anteriormente, esta no fue la única vez que estuvo al borde de la muerte.

En 2008, el conductor se encontraba revisando su vehículo cuando otro coche pasó a gran velocidad y lo atropelló provocándole esguinces, fractura de dos costillas, lesiones en la espalda y daño en un ojo. Esto provocó que la estrella perdiera la capacidad para coordinar y mantener rigidez muscular. Por este motivo, no tuvo otra alternativa que dejar el motociclismo.

Muchos años más tarde, precisamente en el 2020, Xavier López fue diagnosticado con cáncer. Los médicos le hallaron un tumor en el tubo digestivo, el cual terminó siendo tratado exitosamente con quimioterapias. Con respecto a la cuarta vez que rozó la muerte, sucedió dos años después cuando sufrió un accidente y terminó fracturándose el brazo.

Lamentablemente, el actor falleció el 25 de marzo luego de llenar los hogares de millones de mexicanos de puras risas y grandes momentos. Su partida conmocionó a las redes sociales, donde los usuarios aún le están rindiendo homenaje y recordando sus momentos más icónicos en la pequeña pantalla.