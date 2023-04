¡Lo descubrimos! Conoce a la increíble novia de Ibai que se quiso mantener en las sombras pero no lo logró

Desde que saltó a la fama, Ibai Llanos se convirtió en uno de los streamers con más fanáticos en todas partes del mundo. Su carisma y creatividad lo han llevado muy lejos, y le abrieron las puertas para formar parte de proyectos muy aclamados por la audiencia. Uno de ellos fue la King‘s League, un torneo de fútbol-7 creado por Gerard Piqué e impulsado por el propio youtuber.

Durante sus 12 meses, el campeonato contó con el apoyo de muchas celebridades y también con un sinfín de sponsors. Finalmente, se llevó a cabo su final donde contó con la participación de Clara Chía, la actual pareja de Piqué, y Carmen, la enigmática novia de Llanos que también es conocida como “la jefa“.

Ibai Llanos y su enigmática novia que llama la atención de todo el mundo.

Lo que debes saber sobre Carmen, la novia de Ibai Llanos

Si hablamos de Ibai Llanos, es imposible no hacer hincapié en su sinceridad y espontaneidad. Sin embargo, también se caracteriza por ser una persona a la cual no le gusta hablar sobre su vida privada y sobre los vínculos que forman parte de ella. Principalmente sobre Carmen, la mujer que lo acompaña desde hace seis años.

Debido a que quiere mantener su relación bajo siete llaves, el streamer se ha referido a ella solo en dos ocasiones. La primera fue cuando twitteó en 2018 lo siguiente: “Tengo novia hace tres años, que hable con una chica no significa que quiera algo con ella". Y la segunda fue en 2021, cuando comentó su currículum en una entrevista.

"Nos conocimos en un evento de Madrid. Trabajábamos para diferentes empresas y nos conocimos ahí. Ella estudió periodismo, marketing y publicidad y estuvo trabajando para una empresa de Jorge Lorenzo que vendía de todo: gafas, ropa... Y era ella un poco la jefa de marketing. Ahora ella trabaja con los chicos [de su equipo], les ayuda mucho... Nos echa un cable a todos", le explicó el youtuber a Siro López.

¡Y eso no es todo! El español también se animó a revelar que vivían juntos. Sin embargo, aseguró que ella “vive mejor“ porque posee "un piso propio" dentro de su casoplón, en Barcelona. Por otra parte, también compartió algunos detalles de las cosas que hacen cuando están juntos y alejados de las cámaras.

"Vemos series, películas, a veces hacemos cosas juntos. Nos gusta mucho comer fuera, dar paseos por el monte con los perros y jugar al baloncesto aquí en casa. Tenemos jacuzzi, hacemos cosillas... Pero tampoco son planes espectaculares, porque salimos poco", reveló la estrella. Lo curioso de dicha entrevista es que el streamer evitó decir el nombre de su enamorada, o dar pistas que delataran su aspecto físico.

La única vez que se vio el rostro de la misteriosa Carmen.

Sin embargo, un año más tarde, cuando Messi fue presentado como nuevo jugador del PSG, una cámara captó a Carmen junto a Ibai y su rostro se hizo viral. Como era de esperar, los seguidores del streamer comenzaron a buscar a la muchacha en las redes sociales y se encontraron con una curiosa cuenta.

Se trata de un perfil llamado @justeffe. Aunque se siguen sin conocer grandes detalles sobre la muchacha, en enero del 2022 muchos seguidores empezaron a llamarla “Koi Jefa“. Este apodo surgió del propio Ibai Llanos, quien la llamó así cuando obtuvo su premio Esland.

"Se lo dedico a Koi Jefa, que es la persona que me aguanta. Me levanto cada día con una buena idea y me mandará a tomar por el culo dentro de poco", mencionó. Esta dedicación hizo que muchísimas personas se preguntan el significado de Koi. Lo cierto es que hace mención a un equipo de eSports, el cual fue creado por Piqué y el youtuber, y que es comandado por la enigmática Carmen.