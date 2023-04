La tragedia que marcó la vida de Marizel: “escuché el disparo”

La conductora española de deportes Marizel es en la actualidad una de las figuras más queridas y reconocidas del mundo del entretenimiento en México, sin embargo, antes de ser famosa vivió una experiencia cercana a la muerte que la marcó de por vida.

Este episodio ocurrió cuando ella tenía 23 o 24 años de edad, y según la famosa ha reconstruido lo sucedido gracias a relatos de sus seres cercanos ya que en ese momento fue tan traumático que le pareció que lo vivido había pasado en otra vida.

Según lo relatado por Marizel, ese día había salido de las instalaciones de TV Azteca, empresa donde se formó artísticamente, cuando de pronto, a plena luz del día fue interceptada por dos sujetos. En un principio, la también actriz pensó que solo se trataba de un asalto, sin embargo, intentaron secuestrarla pero ella se defendió con toda su fuerza, pero uno de los hombres estaba armado y en el forcejeo se le escapó un tiro que impactó en su barbilla.

Marizel estuvo muy cerca de perder la vida.

El traumático episodio de Marizel

Luego del disparo, los sujetos escaparon. Marizel quedó parada e intentó recoger sus pertenencias, pero al tocarse la cabeza se percató que la bala había quedado incrustada en su oreja, por lo que inmediatamente pidió ayuda. Afortunadamente, un hombre que casualmente se llamaba Ángel, la socorrió llamando a una ambulancia y la acompañó hasta el hospital.

Marizel fue atacada por dos delincuentes a plena luz del día.

“Escuché el balazo, olía a pólvora pero seguía consciente, eso fue a las 11, a plena luz del día, recogí mis cosas y cuando me siento atrás de la oreja siento la punta de la bala, empiezo a pedir ayuda, se para un señor y me agarra como si yo fuera su hija y se llamaba Ángel, me empieza a hablar y se hace cargo de toda la situación, me ayudó a hablarle a mi papá y dijo ya llévenla, me llevaron en la patrulla porque no llegó la ambulancia y él dijo ‘yo me voy con ella’, se hizo responsable y hasta que me dejó en la camilla con mi papá se fue”, contó Marizel en una reciente entrevista con Mara Patricia Castañeda.

Si bien Marizel no dio detalles de cómo fue su recuperación, mencionó que este hecho la obligó a regresar a su España natal, para regresar luego de un tiempo a México, donde años después se convertiría en una de las figuras más importantes de la industria de medios.