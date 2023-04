Algo llamativo ocurrió en el último tiempo, en tan solo un mes, figuras famosas del medio del espectáculo mexicano como Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Tania Rincón anunciaron sus divorcios. Ahora, la conductora del programa “Venga la Alegría” de TV Azteca, Kristal Silva enfrenta rumores que apuntan a una crisis de pareja con su esposo Luis Ángel Garza, con quien están juntos hace más de 16 años.

En los últimos meses, Kristal ha cobrado mayor relevancia con las trasformaciones de contenidos que se aplicaron en la cadena de televisión donde trabaja, y es por ello que creció la curiosidad sobre la vida privada de la conductora, que hoy se encuentra en el ojo del huracán.

Kristal Silva y Luis Ángel Garza se casaron hace un año, aunque están juntos desde hace más de 16.

Silva, es muy activa en sus redes sociales, y debido a esto, los internautas hay investigado y sacado algunas conclusiones debido a que desde el 14 de febrero de 2023 la famosa no realiza ninguna publicación junto a su esposo, por lo que surgieron las especulaciones sobre una posible crisis matrimonial que podría desencadenar en un divorcio.

Es así que los usuario comenzaron a preguntarle a Kristal si es verdad que está atravesando por una crisis de pareja con Luis Ángel, con quien a pesar de estar juntos hace más de 16 años, recién llevan un año de casados. Ante esto, la conductora rompió el silencio y en una reciente aparición pública aclaró la ausencia de fotos junto a su esposo en sus redes sociales.

Kristal Silva habló sobre los rumores que apuntan a una supuesta crisis de pareja con su esposo, Luis Ángel Garza.

¿Kristal Silva también se divorcia?

El pasado miércoles 29 Kristal Silva fue abordada por la prensa en la alfombra roja de la marca “Marie Claire”, en donde rompió el silencio y habló de por primera vez de los rumores que corren sobre la supuesta crisis de pareja que terminaría con el divorcio de su esposo Luis Ángel.

Al parecer, la conductora tomó estas especulaciones con mucho humor y dejó las cosas muy en claro. "La gente se envuelve en las noticias, en los rumores, del hecho de que compañeros del medio están pasando por una situación como esa y me quieren divorciar con esa intención, porque saben perfecto que tengo una relación muy larga, más de 16 años juntos, yo nada más me río de las notas, lo triste es que muchas personas lo creen, pero aquí me ven con el anillo", expresó Kristal.

De esta manera, la presentadora ha dado por terminado con los rumores de su supuesta separación, aclarando que sigue feliz y muy enamorada de Luis Ángel Garza.