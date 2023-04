Estos son los famosos que se hicieron tatuajes con sus parejas y podrían lamentarlo

Cuando el amor está en el aire, muchas personas son capaces de demostrarlo de cualquier manera. Algunos deciden llevar a cabo demostraciones bastante alocadas, como tatuarse en su piel el nombre de su pareja o algo que tenga que ver con ella. Pero ojo, no siempre resultar ser una excelente idea. Hoy te mostramos algunos famosos que llevaron a cabo dicha idea, y que ahora podrían arrepentirse de hacerlo.

Los famosos que se hicieron tatuajes en honor a sus amores

El tatuaje que Justin Bieber le dedicó a Selena Gomez.

Justin Bieber y Selena Gomez

Fueron una de las parejas más famosas y también más polémicas. Aunque en la actualidad cada uno intenta hacer su vida, lo cierto es que Justin Bieber siempre será relacionado con Selena Gomez. No solo por la historia de amor que tuvieron siendo muy jóvenes, sino también por el tatuaje que él se hizo en honor a ella.

En su muñeca izquierda, el intérprete se hizo un tattoo inspirado en una fotografía de su ex novia. En el diseño que aún lleva en su piel, podemos ver a la actriz con su característico cabello voluminoso peinado de lado y con unas alas de ángel. Desde que finalizaron su relación, el marido de Hailey Bieber intentó modificar los rasgos de su ex amor en el tatuaje.

Sin embargo, este intento no funcionó. El diseño continúa mostrando la silueta de Selena, y los fanáticos no se olvidan del origen detrás de este tatuaje. En 2016, Justin se refirió al tattoo que lleva en su piel: “Esta es mi exnovia. Traté de cubrir su rastro con algo de sombra, pero la gente todavía lo sabe”.

Taylor Lautner y Taylor Dome

A diferencia de Bieber, ellos todavía están felices por el tatuaje que se hicieron juntos. La pareja, que se conoció en 2018 y se casó en noviembre de 2022, decidieron llevar su amor más allá. Debido a que Dome cumplió 26 años, el actor de Crepúsculo decidió regalarle un tatuaje en conjunto.

“Mi esposo me ha sorprendido regalándome unos tatuajes conjuntos. La mejor sorpresa de cumpleaños que me han hecho“, comentó la muchacha en su Instagram. Con respecto al diseño, ambos se hicieron en sus antebrazos izquierdos la fecha de su boda: 11.11.22.

Zayn Malik y Perrie Edwards

Cuando Zayn aún estaba en One Direction y Perrie formaba parte de Little Mix, ambos vivieron uno de los amores más famosos en las redes sociales. Los sentimientos que sentía el cantante por su novia eran tan grandes, que no tuvo la mejor idea que tatuársela en la piel. De esta manera, se realizó un tattoo inspirado en una fotografía de la muchacha y lo llevó durante mucho tiempo en su antebrazo.

Pero cuando el amor finalizó, la estrella decidió eliminar a su ex amor de su piel. De esta manera, cubrió dicho diseño con otro tatuaje. Aunque intentó que no quedara ningún rastro de la intérprete, todos saben que detrás de ese nuevo diseño se encuentra Perrie Edwards.

Camilo y Evaluna

Camilo y Evaluna, y otros famosos que se dedicaron tatuajes.

Ellos están muy enamorados, y siempre lo demuestran en las redes sociales. Además de casarse, formar una familia y lanzar temas dedicados el uno para el otro, también decidieron demostrarse su amor con tatuajes. En 2020, Camilo se tatuó sus costillas con el nombre de Evaluna. Mientras que ella decidió tatuarse el nombre de su esposo en el pecho, y con la letra de él.