¿Erik Rubín quiere reconciliarse con Andrea Legarreta?

El 22 de febrero pasado Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación tras más de 22 años de matrimonio. Sin embargo, la pareja aún sigue casada ya que no han iniciado los trámites de divorcio, e incluso, todavía conviven en el mismo hogar.

En el comunicado que habían emitido para confirmar la ruptura dejaron en claro que lo primero era la familia. “Nuestra historia de amor continúa en familia, como padres de nuestras amadas hijas, que son lo que más amamos en la vida”, compartieron los famosos en sus respectivas redes sociales.

Erik Rubín y Andrea Legarreta se separaron luego de más de 22 años de matrimonio.

Si bien no dieron mayores detalles de los motivos por lo que habían tomado esta decisión, se especuló con una posible infidelidad del cantante, aunque el ex integrante de la popular agrupación “Timbiriche” aseguró que la relación con Andrea está mejor que nunca y habló de cómo están llevando el proceso en la actualidad.

En una reciente entrevista para el programa “Ventaneado”, el productor musical reveló lo que harán en este momento. “Nos vamos de viaje ahorita juntos, como lo habíamos compartido, tenemos una gran relación y veamos esto hacia dónde nos lleva”, contó Erik.

Asimismo, al ser cuestionado si es que existe la posibilidad de reconciliarse, el intérprete aseguró que quiere recuperar a su familia. “Siempre estoy abierto al amor, de entrada, primero, al amor con Andrea. Yo no estoy buscando una nueva pareja, yo creo que ella tampoco, primero nosotros tenemos que ver qué es lo que sucede con nosotros más que empezar a ver si ya estamos abiertos o no al amor. Precisamente esto lo estamos haciendo por amor entre nosotros”, aseguró Rubín.

Las hijas de Erik Rubín y Andrea Legarreta manejaron la separación de sus padres con mucha madurez.

Así se encuentran las hijas de Andrea Legarreta y Erik Rubin

Según lo expresado por Erik Rubín, sus hijas Mía y Nina han sido las menos afectadas por esta situación por la que atraviesa la familia en estos momentos, ya que antes de hacer pública la separación, habían hablado con ellas aclarando todo, por lo que las jóvenes tomaron con mucha seriedad y madurez la decisión que tomaron sus padres. Lo que sí hicieron las hijas de los famosos es alejarse de las redes sociales para evitar cualquier tipo de comentarios mal intencionados.

"Creo que lo más sano es que si sabes que van a estar este tipo de cosas en redes sociales no te metas a verlas porque ya sabes qué te vas a encontrar, por eso yo no me he metido tanto. Al final la gente opina lo que quiere, pero no es nuestra realidad, nosotras sabemos nuestra situación porque vivimos con ellos, son nuestros papás", declaró Mía hace unas de semanas.