Anya Taylor Joy reveló cuál es el único sueño que le falta cumplir en su carrera

La carrera de Anya Taylor Joy transitó en ascenso en los últimos años, desde sus primeras apariciones como extra en 2014 hasta tener los protagónicos que hoy interpreta. Pero hace poco reveló cuál es el único sueño que le falta cumplir.

Es que a sus 26 años es la cara principal de diversas producciones tanto para la pantalla grande como para las plataformas, logrando el reconocimiento internacional desde su participación en la serie Peaky Blinders. Y ahora, será la actriz de voz de la Princesa Peach en la película de Super Mario Bros.

Es obvio que tanta versatilidad y talento, acompañado de una belleza particular, le permitiera tener fama mundial, pero hay algo más que hizo que sea aún más querida por estas latitudes: sus raíces argentinas.

Anya nació en Miami el 16 de abril de 1996, pero gran parte de su infancia transcurrió en Buenos Aires, y lo demuestra a la hora de hablar español, con un marcado acento rioplatense, el cual lleva consigo con mucho orgullo.

Es ese amor por este terruño y esta cultura que, en una entrevista con Barbie Simmons, confesó cuál es su sueño pendiente en su trabajo. “Me encantaría trabajar en Argentina solo porque me encantaría vivir por un rato. Extraño porque hace como dos años que no visito (el país) y me duele”, exclamó.

Y no solo quedó ahí, y en el contexto de la promoción de la película animada del plomero más famoso de Nintendo, sino que también tiene otro objetivo en los términos lingüísticos de su labor. “Me gustaría tener un personaje argentino y poder usar mi propio acento”, completó.

La entrevista continuó con algo inevitable, el mundial obtenido por la selección de Messi en Catar, y Anya recordó el instante en que se dio cuenta que el campeonato era posible. “Había un momento cuando lo estábamos viendo, a donde, te juro por Dios que se me paró el corazón. Como: '¡No! Estamos tan cerca'”, dijo.

Asimismo, reconoció que le hubiese gustado vivir tal acontecimiento de otra forma. “Ay, no sabés, me mata que no estaba ahí. Lo estaba viendo por la televisión pero fue increíble”, le contó a Simmons.