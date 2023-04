Quiénes son las famosas hermanas de Madeline Zima, la pequeña de La Niñera

Pasaron más de treinta años del éxito de La Niñera y cada uno de los actores del elenco tuvo que abrir sus alas para seguir sus respectivas carreras. En el caso de Madeline Zima, quien personificó a la tierna y pequeña Grace Sheefield dentro de la serie, no ha sido la excepción.

Pero más allá de seguir expandiendo su carrera a través de diferentes proyectos que encaró desde entonces, lo cierto es que hay un costado en la vida de Madeline Zima que pocos conocen. Hablamos de su vida privada y, en este caso, la familia que tiene con sus dos famosas hermanas.

Madeline Zima (derecha) junto a sus dos hermanas: Vanessa (izquierda) e Yvonne (medio).

La actriz nació hace 37 años en New Haven (16 de septiembre de 1985), siendo hija de Marie y Dennis Zima. Es la mayor de tres hermanas, como parte de una familia que también se dedicó a la parte artística.

Lo cierto es que la flamante heroína de DC -es la nueva incorporación de Doom Patrol en su cuarta temporada- tiene dos hermanas menores: Vanessa e Yvonne, las cuales también son actrices.

Vanessa Zima es la hermana del medio de la familia, la segunda detrás de Madeline Zima. Nació el 17 de diciembre de 1986, tiene 36 años y es conocida por también haberse destacado desde temprana edad.

Debutó en la película El club de las niñeras (1995) con apenas 9 años, para luego pasar por El oro de Ulises (1997), Wicked (1998) y Estrategias infantiles (2000). También apareció en las series Murder One (1995), Family Law (2000), La juez Amy (1999), Dr. House (2004) y Scandal (2012).

Madeline Zima junto a su hermana Vanessa Zima.

En 1998, Vanessa fue nominada al Premio a la Artista Joven por su actuación en El oro de Ulises, sin embargo el premio se lo terminó llevando su compañera de reparto Jessica Biel.

Yvonne Zima por su parte es la menor de las dos hermanas de Madeline Zima. Tiene 34 años (nació el 16 de enero de 1989) y es conocida por sus papeles como Daisy Carter en la serie The Young and the Restless (2009 a 2012) y Rachel Greene en ER Emergencias. Madeline Zima junto a su hermana menor, Yvonne Zima.