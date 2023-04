Por qué motivo Anya Taylor Joy sufrió bullying durante su infancia

Anya Taylor Joy se convirtió en una de las figuras más importantes de Hollywood durante los últimos años. Con sus pasos por la icónica serie Gambito de dama de Netflix o mismo la película The Witch, se ganó un fuerte lugar dentro de la industria y sigue forjando una gran carrera. Sin embargo, la felicidad no siempre inundó su vida y en su infancia la llegó a pasar muy mal, llegando a sufrir bullying en el tiempo que vivió en Londres.

Si bien es sabido que nació en Miami, Anya Taylor Joy se radicó rápidamente en Buenos Aires junto a su familia como una decisión de vida. Pero los planes no salieron como se esperaban, y cuando la actriz tenía 6 años debieron buscar nuevos rumbos por la difícil situación económica y política de la Argentina -fue para 2001, año de crisis en el país-.

Anya Taylor Joy dividió su infancia viviendo en Buenos Aires y Londres.

El destino elegido fue Londres, un lugar que marcó a fuego la infancia de la famosa. “Nos mudamos a Inglaterra, y aprendí inglés recién cuando tenía 8 años. Era terca y quería irme a casa (por Buenos Aires), no entendía Londres en absoluto”, confesó.

En Londres comenzó a estudiar teatro e inglés, pero aún así nada le fue fácil y confesó sufrir bullying por parte de sus compañeros. “Los niños no me entendían para nada y sufrí mucho acoso escolar. Solían encerrarme en armarios, me prohibían entrar en las aulas, no me invitaban a las cosas. No era agradable”, dijo en declaraciones al Evening Standard.

Anya Taylor Joy dijo sentir que esto influyó muchísimo en su infancia: “Somos criaturas sociales, y nos va mal cuando no nos aceptan, o cuando sentimos que no pertenecemos a ningún sitio”.

La actriz se explayó sobre los difíciles momentos que vivió en la escuela cuando sus compañeros de Londres se burlaban de su dificultad para manejar la lengua inglesa, intimidándola y hasta haciéndola caer en un pozo depresivo.

Antes de saltar a la actuación, Anya Taylor Joy también fue modelo.

“Me negué a aprender inglés durante dos años cuando nos mudamos a Londres, con la esperanza de enviar a mi familia de vuelta a casa. Fue difícil, pero al mismo tiempo me dio una sensación de desplazamiento que realmente se adapta a la vida que estoy viviendo ahora”, explicó.

La celebridad recibió muchos comentarios ofensivos durante su infancia, pero hubo uno en especial que la hizo sentir muy mal. De hecho confesó que una vez vio un mensaje en Facebook sobre ella en el que señalaban que “parecía un pez” por la forma de sus ojos. Eso la persigue aún al día de hoy confesando no creer ser "lo suficientemente hermosa para estar en películas". Anya Taylor Joy encontró un paralelismo entre su infancia y el personaje de Gambito de dama.

Increíblemente, toda esta situación que vivió en su infancia hizo que Anya Taylor Joy encuentre años después un paralelismo con su personaje como Beth Harmon en Gambito de dama. “Vi muchos paralelismos entre las dos. Beth es una persona solitaria, y eso es algo con lo que yo tuve que luchar en mi infancia. Busca desesperadamente un lugar en donde encajar y en donde sentir que aporta algo. Para ella, eso es el ajedrez, y para mí, es la actuación”, resumió.