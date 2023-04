Mujer bonita: esta es la razón por la que Julia Roberts criticó una de las más exitosas películas que ella misma protagonizó

Si viajamos por dos minutos al pasado, nos encontraremos con un escenario completamente distinto y entenderemos muchas decisiones de producción, sobre todo, de guion. Recién le dábamos la bienvenida a la década de los ‘90, la prostitución era una mala palabra o un tema tabú, la mujer era considerada un bien a poseer más que una persona, se privilegiaba ante todo los estándares de belleza, el consumismo con sus publicidades invasivas se instalaba para quedarse para siempre pero la historia vendía porque a pesar de las vidas tan distintas de sus dos personajes, el amor triunfaba… y claro, no nos olvidemos de los actores que protagonizaban el film, Mujer bonita, Julia Roberts y Richard Gere.

Se trata de una de las películas más exitosas de la historia, llegando a recaudar más de 450 millones de dólares con un presupuesto de 14 millones. En Pretty Woman (Mujer bonita), Richard Gere y Julia Roberts son los protagonistas de una cinta que ha sido muy criticada con el paso de los años, por cómo se aborda el tema de la prostitución y su romantización. Recordemos que Vivian Ward (Julia Roberts) se enamoraba de un cliente llamado Edward Lewis, interpretado por Richard Gere.

Con el revisionismo de los años posteriores a la actualidad, Pretty Woman ha sido una de los largometrajes más criticados y puestos bajo lupa. Incluso Julia Roberts se adhiere a estas opiniones, pues ha sido una abanderada de los derechos de las mujeres y de las trabajadoras sexuales.

En una entrevista a la revista Vanity Fair, Julia Roberts fue preguntada por Pretty Woman y algunas ideas que se lanzan para criticar la cinta, como que "las trabajadoras sexuales quieren ser salvadas" y "solo un hombre puede salvar a la Cenicienta".

"Hay muchas películas que, vistas en la actualidad, nos llevarían a hacernos preguntas, a cuestionar el clima de la época en que se hicieron. Incluso si viéramos hoy algunos programas de televisión de cuando yo era joven, nos asombraríamos de lo mucho que nos podían hacer reír algunas cosas. Pero precisamente por ese motivo seguimos contando historias diferentes. Los tiempos cambian", declaró la actriz.

El último trabajo de Julia Roberts en el séptimo arte es Viaje al Paraíso junto con George Clooney. Una cinta en la que, en palabras de Julia Roberts, ha sido "un sueño" participar. Además, le preguntaron si su etapa en este género cinematográfico había terminado.

"No creo que se haya acabado, más bien resulta raro encontrar buenos guiones, o bien guiones que se adapten a mí. Al haber actuado en tantas comedias románticas en el pasado, no me había dado cuenta de lo difícil que es hacer buenas comedias. La mía no fue una elección: las propuestas adecuadas no llegaban nunca. Luego llegó 'Viaje al paraíso' con George y fue un sueño trabajar con él", finalizó Julia Roberts.