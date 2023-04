Esta es la extraña condición neurológica que padece Miguel Bosé

Miguel Bosé es uno de los artistas españoles consagrados en la música y escuchado en cada rincón del mundo. A pesar de que tuvo problemas para cantar por tener la voz indispuesta, supo sortear estos obstáculos con un tratamiento intensivo y regresar a los escenarios. Sin embargo, no todo terminó allí, ya que recientemente reveló que padece una extraña condición neurológica que afecta determinadas zonas de su cerebro y esto lo lleva a confundir colores con olores o sonidos.

Luego de que el año pasado Miguel Bosé arrastró fuertes dolores que afectaban en su vida diaria y por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente para corregirle una hernia discal severa, el cantante hoy revela una nueva condición. Lo hizo durante la última gala de Cover Night, el concurso musical que presenta Ruth Lorenzo y en el que participan al lado de artistas como Chanel. El intérprete de éxitos como Salamandra y Aire soy reveló una extraña condición que le afecta. Dijo que tiene sinestesia, una variación no patológica de la percepción humana y que es poco frecuente.

El astro de la música española confesó esto cuando Fredrik Strand, uno de los aspirantes del programa mencionó que padecía sinestesia y de inmediato Bosé le contestó: "Yo soy", confirmado así que él se identifica con esto. La sinestesia no es una enfermedad, sino una especie de condición o fenómeno neurológico. La persona que vive con esto experimenta una realidad distinta a la del resto de la gente porque posee un exceso de conectividad entre áreas cerebrales y esto hace que, por ejemplo, sea capaz de ver colores en sonidos o escuchar cierto tipo de música al ver un color.

La primera vez que se habló de la sinestesia fue en 1812 de acuerdo con el médico Georg Tobías Ludwig Sachs (1786-1814). Desde entonces, se ha identificado en principalmente en personas autistas o con rasgos especiales. Se dice que ocurre en una de cada 100 personas, lo cual se traduce al 1% de la población mundial.

Científicos de la Universidad de California sostienen que la sinestesia se debe a una activación cruzada de áreas adyacentes del cerebro que procesan diferentes informaciones sensoriales. Este cruce podría explicarse por una falla en la conexión de los nervios entre las distintas áreas cuando el cerebro se desarrolla en el interior del útero.

Miguel Bosé no es el primer famoso en confesar que padece esta condición. Pere Pèries, Billie Eilish y Lorde ya también, en su momento, mencionaron que viven con sinestesia. "Todo lo que veo me transmite un sonido y eso me permite a mí, como compositor, poder jugar con eso y escuchar lo que veo de forma que lo pueda plasmar después en música", comentó Pèries hace algún tiempo.

Billie Eilish también se refirió al tema cuando fue invitada al show de Jimmy Fallon y dijo: “Cada día de la semana tiene un color, un número, una forma. A veces las cosas tienen un olor, una temperatura o una textura".