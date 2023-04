Belinda defendió a un fan que la manoseó en pleno escenario: esto es lo que dijo

Durante marzo, Belinda se volvió noticia por un inesperado suceso que ocurrió en uno de sus conciertos. Mientras se encontraba en el Teatro del Pueblo de Guanajuato, la estrella fue sorprendida por un fan que decidió subirse al escenario y sorprenderla mientras ella estaba cantando.

Cuando se encontró con su ídola, el muchacho decidió abrazarla desesperadamente provocando que la estrella casi se caiga del escenario. Como era de esperar, esta acción generó mucho revuelo en las redes sociales; donde muchísimas personas se preocuparon por la cantante. Finalmente, después de varias semanas, la estrella decidió referirse a lo ocurrido.

Belinda sorprendió a todos y defendió a su fanático

La estrella estuvo presente en El Hormiguero, donde charló junto al conductor Pablo Motos sobre lo que vivió durante uno de sus últimos recitales. Lejos de criticar la actitud de su fanático que subió sin permiso al escenario, Belinda decidió defenderlo frente a las cámaras ya que sintió que el joven no tenía ninguna mala intención con ella.

“¿Sabes qué pasa? En el momento como que estás en shock pero sabes que el amor de los fans. Yo siempre sentí que no tenía una mala intención, yo sabía que él, osea no lo conocía, pero los ‘belifans’ generalmente siempre son muy apasionados, muy intensos, muy cariñosos pero no lo hacen con mala intención…”, comenzó a explicar la estrella.

En la misma conversación, la protagonista de Bienvenidos a Edén reveló que le pidió a la gente de seguridad que no lastimaran al muchacho. La estrella es consciente de que estos jóvenes la idolatran, y que muchas veces es bastante difícil poder controlar las emociones. Por este motivo, no le molestó que el joven la sorprendiera y la abrazara fuertemente.

“Yo sabía eso en el fondo y les dije a los de seguridad ‘por favor con cuidado’ porque tampoco quiero que lo lastimen, a veces la euforia no la controlas… el autocontrol es lo más difícil que hay en la vida, el controlar tus emociones, y yo pienso que él estaba sin control”, declaró la estrella frente a las cámaras.

Belinda se refirió a la polémica con su fanático.

Lo cierto es que en marzo, cuando el joven decidió subirse al escenario y abrazar a su ídola, las redes sociales lo defenestraron. Millones de usuarios se mostraron en contra del accionar del muchacho, ya que podían sentir la incomodidad de Belinda y el susto que se pegó cuando el joven comenzó a tocarla sin su consentimiento.

Pero aunque la estrella sí se asustó en aquel momento, lo cierto es que prefirió dar vuelta la página y ponerse en el lugar de aquel joven que la admira por completo. Por esta razón, prefirió no mostrarse en contra de su fanático y defenderlo de todas las críticas que recibió hasta el momento.