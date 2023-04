Marcha atrás: Madonna quiere recuperar su rostro natural antes de que comience su gira mundial

Ella que siempre se llevó el mundo por delante con seguridad y convicción de cada decisión que toma y se muestra desde el principio completamente ajena a la opinión pública, quedó muy afectada luego de las críticas que recibió por las últimas cirugías que se hizo y ahora quiere dar marcha atrás a todos los retoques para que su rostro vuelva a lucir natural. A Madonna le esperan más de 50 conciertos este 2023 y quiere que su público la vea tal cual es sin intervenciones quirúrgicas de por medio.

Madonna está buscando hacer lo que sea necesario para recuperar su apariencia natural antes de su muy esperada gira mundial. La llamada Reina del Pop de 64 años, enfrentó una serie de críticas luego de su breve aparición en los Grammy en febrero pasado, donde lució una nueva y llamativa apariencia en el escenario. Después de enfrentar una serie de rumores sobre una posible cirugía plástica, Madonna se sintió profundamente "afectada" por los comentarios hechos por los detractores y está buscando cambiar su apariencia nuevamente. “A pesar de lo que la gente piensa, las críticas sobre su apariencia drásticamente diferente la afectan”, dijo una fuente al Daily Mail.

Madonna fue duramente criticada en los Premios Grammy por su cambio físico.

La fuente dijo que la intérprete de éxitos como Like A Prayer y Vogue se está sometiendo a procedimientos que restaurarán sus características físicas naturales. “Ella ve y escucha lo que la gente dice sobre ella y, para la gira, quiere parecerse más a ella nuevamente para sus fanáticos”, agregó la fuente. Apenas dos semanas después de generar polémica con su aparición en los Grammy de este año, Madonna presumió lo “linda” que se ve. “Mira lo linda que estoy ahora que la hinchazón de la cirugía ha bajado. Lol”, tuiteó en febrero, junto con una instantánea de ella sonriendo para la cámara.

La broma de Madonna se produjo semanas después de que subió al escenario de los Grammy para presentar a los cantantes Kim Petras y Sam Smith por su interpretación de Unholy. Durante su breve aparición en el escenario, rápidamente las imágenes se viralizaron y se convirtieron en tema de conversación después de que los espectadores señalaron lo diferente se veía su cara en comparación con años anteriores.

Ahora Madonna quiere recuperar su rostro natural antes de comenzar su gira mundial.

Las críticas obligaron a la cantante a señalar a las personas que optaron por centrarse en su apariencia en lugar del discurso que dio. “En lugar de centrarme en lo que dije en mi discurso, que fue sobre dar gracias por la valentía de artistas como Sam y Kim, muchas personas optaron por hablar solo sobre fotos mías en primer plano tomadas con una cámara de lente larga por un fotógrafo de prensa que ¡¡Distorsionaría la cara de cualquiera!!”, escribió junto a un video que publicó en Instagram el 7 de febrero.

El ícono del pop dijo que una vez más estaba "atrapada en el resplandor de la discriminación por la edad y la misoginia que impregna el mundo en el que vivimos. Nunca me he disculpado por ninguna de las elecciones creativas que he hecho ni por la forma en que me veo o me visto y no voy a empezar”, agregó la siete veces ganadora del Grammy.

Madonna tiene en agenda 53 shows planificados para este año.

Aunque Madonna nunca ha confirmado o negado públicamente los rumores que afirman que ha pasado por el quirófano, admitió que "no estaba en contra de la cirugía plástica" en 2012. Sin embargo, dijo que estaba “absolutamente en contra de tener que discutirlo”. Madonna está lista para comenzar The Celebration Tour, que conmemora sus cuatro décadas en la música, el 15 de julio en Vancouver. Tocará en 53 espectáculos en América del Norte antes de que finalice la etapa estadounidense de su gira en enero de 2024.