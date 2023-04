Este es el sorprendente valor que tiene el anillo de compromiso de Millie Bobby Brown

Una de las grandes sorpresas del mes de abril definitivamente fue Millie Bobby Brown al anunciar su compromiso con Jake Bongiovi a través de las redes sociales. Los jóvenes tienen 19 y 20 años respectivamente y, luego de dos años de relación, decidieron dar el gran paso y prometerse amor para siempre. En las postales que compartieron en sus cuentas de Instagram quedó al descubierto el anillo protagónico de la unión y los expertos no tardaron en calcular su valor aproximado. ¿Te imaginas cuánto cuesta esta sortija?

Emocionada ante lo que viene para ella, la actriz de Stranger Things de 19 años, publicó el pasado 11 de abril, en su cuenta de Instagram, una fotografía en blanco y negro en la que aparece con el hijo del famoso cantante Jon Bon Jovi, de 20 años. En una de las imágenes de sus Stories, se notaba su anillo de compromiso y esto llevó a los mejores expertos en joyería a poner un valor muy costoso al significativo regalo.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se comprometieron.

El CEO de Diamond Pro, Mike Fried, le dijo a Page Six que el anillo podría tener un tamaño de cinco quilates y un valor cercano a los 150 mil dólares, dependiendo de la calidad de la piedra. Ajay Anand, jefe de Rare Carat, dijo que el anillo de Millie podría tener alrededor de tres quilates, estimando que vale cerca de 75 mil dólares.

Millie mostró el anillo en un clip, y parece ser un diamante de talla cojín engastado en una banda de oro, en el que dijo que estaba lanzando una marca de café llamada Florence by Mills Coffee. Ella lanza un beso en el video, revelando su anillo de compromiso de cerca, después de decir: “¡Si me conoces, sabes que no puedo comenzar mi día sin mi café de la mañana!”.

Los expertos valuaron la joya que lleva ahora Millie Bobby Brown en su dedo anular.

La actriz agregó que se divirtió mucho creando y probando el “delicioso café” y dijo que “no puedo esperar a que todos prueben la colección de lanzamiento”. La estrella de Enola Holmes anunció su compromiso con el hijo modelo del rockero Jon Bon Jovi al publicar la letra de Taylor Swift junto con una instantánea en blanco y negro de ella siendo abrazada por su pareja: “Te he amado tres veranos, cariño, Los quiero todos”.

Millie mostró su anillo de compromiso de diamantes en la foto, y Jake dijo en su feed junto con dos fotos de él con Millie: 'Para siempre', juntos con un emoji de corazón gris. Millie alimentó los rumores de que estaba comprometida con Jake en agosto cuando compartió una instantánea en línea de sí misma posando en un auto convertible que salía de viaje y mostró un anillo de diamantes en su dedo.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi están en pareja hace dos años.

También se le vio usando un anillo de diamantes de oro en su dedo anular el mismo mes. Son pareja desde 2021, antes de que ella confirmara su romance con una foto de él besándola en la mejilla y diciendo que eran 'oficiales de Instagram'.