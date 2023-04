Aseguran que Belinda está celosa de Cazzu y Christian Nodal vayan a ser padres y este video parece confirmarlo

Después de tantas especulaciones, finalmente se confirmó la noticia que todos esperaban: Cazzu y Christian Nodal serán padres en un futuro muy cercano. La noticia fue anunciada por la propia cantante durante uno de sus recitales, lograron que la audiencia quedara maravillada y espere con ansias la llegada de este futuro bebé. Pero al parecer, no todos están felices con la información.

Como era de esperar, todas las miradas se posaron en Belinda, la ex pareja del cantante. De acuerdo con varios usuarios, la estrella utilizó su cuenta de Instagram para compartir un video que esconde una indirecta para su ex amor y para la mujer que ahora lo acompaña. ¡Te compartimos el video a continuación!

Durante un largo tiempo, Belinda estuvo muy enamorada de Christian Nodal. La química que existía entre ellos era muy palpable y por este motivo, podíamos observar lo bien que congeniaban frente a las cámaras. Los sentimientos eran tan intensos que el cantante decidió pedirle matrimonio a la estrella.

Desde ese entonces, todo el mundo creía que la actriz contraería matrimonio con el intérprete. Sin embargo, de un momento a otro la relación finalizó y de la peor manera. Aunque ahora intentan seguir cada uno con sus vidas, en más de una oportunidad se enviaron indirectas y demostraron que no se superaron del todo.

Cuando la noticia de que el cantante y Cazzu se convertirían en padres salió a la luz, la audiencia se dirigió rápidamente a los perfiles de la intérprete mexicana con la intención de descubrir algún mensaje o indirecta para su ex pareja. Aunque la estrella no declaró nada respecto a la noticia, sí compartió un video que llamó la atención.

A través de su cuenta de TikTok, Bel compartió un video en donde se la ve utilizando ropa holgada; tales como un buzo y jogging de color crema. Cuando empieza a sonar Amarni de Beyonce, la estrella comienza a mover su cuerpo frente a las cámaras. Rápidamente, con movimientos sensuales levanta el buzo que tapaba su abdomen y lo muestra sin perder el ritmo.

Lo cierto es que este es el video de la discordia. Aunque muchos seguidores aseguran que la cantante se encuentra enfocada en su carrera y que está disfrutando de su paso por España, otros dicen que esa publicación esconde una indirecta para Christian Nodal y su actual pareja.

Belinda y la supuesta indirecta a Christian Nodal y Cazzu.

“Tu abdomen luce estupendo, sin bebé“, “Un mensaje subliminal“, “Belinda, ni Teresa se atrevió a tal sizaña“, “Y soportennnn ??????“, “Decí que estás dolida, sin decir que estás dolida“, “Hailey Bieber 2“, “Es la versión latina de Hailey Bieber“, fueron algunos de los comentarios que recibió la estrella en su publicación realizada en TikTok. Por supuesto, también aparecieron seguidores que la defendieron.

Además de halagar su belleza y el sensual baile que realizó en cámara, muchos fanáticos aseguraron que la estrella ya no tiene tiempo para pensar en su ex pareja. Según ellos, el video no esconde ninguna indirecta para los futuros papás y que la audiencia ve mensajes polémicos donde en realidad no existen.