Karla Souza envuelta en una polémica por supuestos comentarios racistas

Karla Souza es una de las actrices más reconocidas en México que también ha sabido consolidarse en Estados Unidos al participar en importantes series y películas. El hecho es que, en una reciente entrevista, la mexicana contó que luego de actuar en una producción televisiva, se dio cuenta que los ejecutivos habían cometido diversas injusticias salariales.

"Llegué a Los Ángeles e hice una audición, me hicieron firmar un papel, todavía ni me daban el papel y me decían: 'por si se te da a ti el papel, tu firma aquí que aceptas que te paguemos esto por seis años de tu vida, tú no puedes hacer otra cosa, solo puedes hacer esto. Cuando en mi nueva serie me las empecé a oler que a los actores blancos le estaban pagando más que a las dos mujeres, es decir, a mí y la afroamericana, armé un alboroto", relató para el canal de YouTube "Roberto Martínez TV".

Karla Souza se ha posicionado en Estados Unidos gracias a su participación en importantes series y películas.

Fue así que Karla Souza fue a hablar con los encargados del proyecto y les hizo llegar su malestar. "Le dije: 'deberían de rectificar a que las mujeres que somos de color en la serie se nos pague igual que a la gente blanca'. A las dos semanas nos subieron el sueldo. Una cosa es ser minoría y otra ser persona de color. Es evidente que vuelven a victimizarse", dijo la actriz.

Los comentarios de Karla Souza no fueron bien recibidos por el público, quienes la criticaron en redes sociales.

Sin embargo, las referencias a la “persona de color” emitidas por la mexicana no fue bien recibido por el público, quienes criticaron a la famosa por supuestos comentarios racistas. "Karla no tiene acento marcado y no luce 'típicamente' como latinoamericana", "la clasificación que se hace en Estados Unidos no va por color va por etnia", "no la soporto, transmite una arrogancia desmedida", "qué difícil era decir: 'me pagaban menos por ser mexicana'", y "usó los términos correctos, está hablando de su experiencia en Estados Unidos y aunque su tez sea clara allá siempre será latina/persona de color", fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

Cabe recordar que Karla Souza estuvo envuelta en otra polémica, cuando había revelado que fue abusada por un director sin dar nombres, y a pesar de que esa persona aseguró ser inocente fue señalada como culpable sin tener pruebas de lo que había ocurrido.