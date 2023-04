El día que Raúl Velasco humilló a Maribel Guardia: “parece un extraterrestre”

Maribel Guardia, quien hace unos días sufrió un duro golpe luego de la inesperada muerte de su único hijo Julián Figueroa, es considerada una de las artistas mexicanas más reconocidas del ámbito artístico latinoamericano. Sin embargo, en su momento, la actriz y cantante también fue una de las víctimas del polémico conductor Raúl Velasco, quien la humilló tratándola de “extraterrestre” por su aspecto físico.

Maribel y Raúl protagonizaron este episodio hace unos años y fue la propia artista quien recordó esta anécdota con el presentador de “Siempre en Domingo”, quien a su vez fue fundamental para que Guardia construya su imagen de cantante, ya que Velasco fue el encargado de impulsar su carrera en la década de los 80’ con sus apariciones en el emblemático programa.

Maribel Guardia también fue humillada por Raúl Velasco.

Maribel Guardia comenzó su carrera artística como modelo y actriz, donde gracias a su belleza y talento fue consolidándose como una de las importantes figuras que tenía el medio. Sin embargo, a finales de los 80’, la famosa se lanzó como cantante y se presentó en el icónico programa “Siempre en Domingo”, donde Raúl Velasco era conductor.

Si bien Maribel Guardia ya era una figura pública reconocida cuando tuvo la oportunidad de mostrar su talento para el canto en “Siempre en Domingo”, no se salvó de ser humillada por Raúl Velasco, quien le pidió que se quitara los lentes de contacto color verde que llevaba puesto, ya que le dijo que se parecía a un extraterrestre.

A pesar de llamarla "extraterrestre", Maribel le tenía mucho cariño y respeto a Raúl Velasco.

“Cuando algo no le gustaba te lo decía en la cara, entonces una vez yo fui a cantar en “Siempre en Domingo” y en aquella época se utilizaban unos pupilentes verdes horribles, entonces me vio, me saludo y al rato me mandó a decir ‘dile a Maribel que se quite esos pupilentes horribles que parece extraterrestre y tuve que quitarme los pupilentes”, recordó Guardia.

Asimismo, a pesar de haber sido humillada por Raúl Velasco, Maribel Guardia lo recuerda con mucho cariño, ya que sin la ayuda del conductor de “Siempre en Domingo”, su carrera como cantante no hubiera alcanzado la importancia que tuvo luego de sus apariciones en el famosos show.

“Lo recuerdo con cariño y agradecimiento, una figura insustituible, que triste que ya no exista ‘Siempre en Domingo’ porque era una plataforma increíble para la música, para los nuevos talentos y para los talentos establecidos, el poder que llegó a tener Raúl Velasco no lo ha tenido nadie, porque todo el que quería estar en la música tenía que pasar por ‘Siempre en Domingo’”, expresó Maribel Guardia.