Cuál es el antojo que siempre tiene Salma Hayek

Hay veces que se puede asistir a una fiesta que requiera un dress code riguroso y elegante, pero que las fotos pueden capturar a uno en esos momentos en los que no se esperan los flashes, como por ejemplo, el momento previo de mandarse un bocado. Esto le pasó a Salma Hayek, que una instantánea expuso uno de los antojos que siempre tiene.

La tomaron in fraganti en el after party organizado por Vanity Fair en Beverly Hills luego de la 95ta edición de los Premios Oscar, donde fue invitada para entregar la estatuilla a la Mejor Película Extranjera, que finalmente la ganó el film alemán Sin novedad en el frente, por sobre Argentina, 1985.

Salma se robó todas las miradas en la entrega de premios al lucir un vestido naranja de lentejuelas y flecos que resaltó su atractiva figura y que también se las arregló para marcar su escote. Para la fiesta posterior decidió cambiar su atuendo por otro vestido semi sirena de lentejuelas, esta vez con destellos plateados y con detalles en encaje negro. Todo muy glamoroso.

Sin embargo, todo ese glamour que Hayek exhibió en la alfombra roja al llegar a la celebración, se vio contrastada un par de horas después, cuando un transeunte la filmó junto a su hija Valentina Pinault a la salida del recinto hincándole el diente a una hamburguesa. Esa imagen se viralizó instantáneamente.

Sin embargo, la mexicana no se hizo el más mínimo problema ya que no es la primera vez que se la registra comiendo, incluso mostró su felicidad al tomarse una selfie con su colega Olmo Cuarón, donde ambos posaron con sándwich en mano y caras alusivas a estar disfrutando del bocadillo. En la misma, escribió: “Feliz de mantener el glamour, pero lo primero es lo primero”.

Esto permite señalar que Salma, al contrario de otras celebridades de Hollywood, no sigue ningún régimen alimenticio, sino una “dieta libre de culpas” que no le merece un control en su peso. Solo ingiere las comidas que le gustan, la mantienen saludable y la dejan feliz consigo misma, por lo que tampoco le esquiva a las grasas ya que considera que “la grasa es tu amiga”.

“Cuando me siento estresada, recurro a la comida para sentirme cómoda”, llegó a decir alguna vez, pero lo hace a conciencia con un as en la manga: los jugos detox. “Después de hacerme una limpieza con jugos, estoy motivada para comer de manera más saludable y no emocional”, explicó.

“La limpieza es como mi meditación. Me hace detenerme, concentrarme y pensar en lo que estoy poniendo en mi cuerpo. Me comprometo con mi salud y presiono el botón de reinicio”, exclamó. Y gracias a esto se permite satisfacer esos antojos, aún en la alfombra roja de Hollywood.