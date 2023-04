Carolina Sandoval le responde a quienes la llamaron “piñata”

La cirujana plástica Tania Medina estuvo de cumpleaños y lo celebró el pasado sábado 15 de abril de 2023 con una fiesta muy particular al mejor estilo de la “Gala del Met” de Nueva York. Entre sus invitados estuvo Carolina Sandoval, quien lució un despampanante vestido color salmón con adornos rosados y brillos, lo que provocaron algunos comentarios sobre la prenda que eligió para asistir al evento.

Carolina Sandoval vuelve a causar controversia.

De esta manera, el vestuario de la conductora causó alboroto en las redes sociales donde una usuaria le hizo una fuerte crítica. "Parece una piñata", comentó una internauta comentando el video que compartió Carolina a través de su cuenta de Instagram.

La comunicadora, quien suele hacerle frente a las críticas que recibe contestó de forma directa al ofensivo comentario que le enviaron. "Sandra Arias, si supieras cuántosss juguetes tenía dentro y puso emociones de risa", escribió Sandoval.

Carolina Sandoval no se quedó callada y le respondió directamente a una usuaria que la criticó.

Asimismo, hubo otros mensajes que criticaron el vestuario, el arreglo del cabello de la polémica presentadora y la actitud de Sandoval durante la fiesta de cumpleaños. "Ese pelo no muy bien arreglado debiste buscarte un peluquero que te peinara están muy flecoso", "a mí el vestido no me disgusta, lo que sí me hizo un poco sentir vergüenza ajena es ese asalto a donde estaba la cumpleañera intentando robarle su protagonismo para hablar de ti misma y de tu vestido. Eso no estuvo nada bien", "es tan desubicada, es ella y ella no hay más, no le da su lugar a Nick, que es un caballero", "no me gusta el vestido. Lo siento pero esta horroroso", y "que vestido horrible; inicialmente pensé que era fiesta de disfraz pero cuando vi ¡¡¡a el esposo!!!", fueron algunos de los fuertes comentarios de parte de los usuarios.

Sin embargo, Carolina Sandoval, quien fue acompañada de su esposo Nick Hernández, además de contestar al comentario de “parece una piñata”, no hizo caso a las otras reacciones y mensajes de los internautas, por lo que quedó en claro que la conductora y su pareja disfrutaron al máximo de la velada.