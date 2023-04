Zarelea Figueroa y su triste adiós a su hermano, Julián Figueroa

A causa de complicaciones cardíacas, Julián Figueroa partió de este mundo el domingo 9 de abril. El muchacho de 27 años estaba impulsando su carrera como cantante y había heredado el talento de sus padres, Joan Sebastian y Maribel Guardia. Por supuesto, su muerte conmocionó al mundo del espectáculo y a los usuarios de las redes sociales.

Fueron muchísimas las personas que decidieron enviarle su pésame y que compartieron comentarios de apoyo para los familiares del joven. Asimismo, también integrantes de su círculo íntimo decidieron despedirse de él. Una de ellas fue Zarelea Figueroa, quien es hija de Joan y hermana del joven fallecido.

La hermana de Julián Figueroa se despidió de él en las redes sociales.

A través de sus redes sociales, Zarelea Figueroa quiso despedirse de su hermano. De esta manera, utilizó su cuenta de Instagram para compartir detalles sobre la relación que mantenía con Julián Figueroa. A través de palabras muy emotivas y de mucho dolor, recordó con cariño el alma pura que tenía el muchacho.

"Julián, no se si exista otra vida, a nosotros por creencias que nos inculcó papá, nos gusta pensar que así es, qué hay algo más después de ésta… No lo sé hermanito, de lo que sí estoy segura, es de que a ti esta vida te quedó chica, la pureza de tu alma, la grandeza de tu espíritu ya no encajaban con este mundo loco. Llegó tu hora hermanito, llegó tu hora de brillar en la eternidad como la hermosa estrella que eres", comenzó diciendo la carta a corazón abierto.

"Nos hicimos muchas promesas, una de ellas y la que hoy más me hace sentido, es que siempre estarías a mi lado, hoy se que así será. Te buscaré en el viento que mueva mi cabello, en el rayito de luz que me despierte en las mañanas o en el jilguero que llegue a cantar a mi jardín y estoy segura que serás tú cumpliendo tu promesa de siempre estar junto a mí", agregó en el texto.

En la emotiva carta que conmovió a todos sus seguidores, la muchacha lamenta que su hermano haya partido tan joven de este mundo. Asimismo, aseguró que existía un gran amor entre ellos y aseguró que su padre Joan Sebastian se va a reunir con él en el cielo.

Zarelea Figueroa junto a su querido hermano, Julián.

"Cuánto dueles hermanito, te llevas contigo parte de mi alma Julián, pero ni creas que te libras de mí, la última promesa que hoy te hago, es que te voy a buscar en otras vidas y te juro que te voy a dar todo el amor que voy a ahorrar en mi alma, hasta verte otra vez. Vuela libre hermoso ángel, vuela hermanito, luz en tu camino que del otro lado, papá ya estaba ansioso de verte otra vez. Te amo, Julián… para siempre hermano".

Este posteo fue acompañado por una serie de imágenes, en donde se puede ver a los hermanos disfrutando de su compañía en diferentes momentos de su vida. Sin lugar a dudas, ambos mantenían una complicidad y un vínculo muy hermoso que no desaparecerá nunca.