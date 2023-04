Se filtró un video de la muerte de Julián Figueroa: la funeraria fue fuertemente criticada

La partida de Julián Figueroa aún sigue siendo un tema que conmociona y que genera mucho dolor en el mundo del espectáculo. El muchacho partió de este mundo el domingo 9 de abril, cuando se encontraba solo en su hogar de Ciudad de México. De acuerdo con la información que trascendió por parte de la familia, la causa de muerte fue por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

Para despedirse de él en la intimidad, Maribel Guardia decidió llevar adelante un funeral el lunes 10 de abril en su casa. Se trató de un momento de puro dolor, en el cual estuvo acompañada por personas que integran su círculo íntimo de amistades. Sin embargo, este suceso no estuvo libre de escándalos: además del enfrentamiento de la hija de Olivia Collins con Mónica Castañeda, también se suma el video filtrado desde la funeraria.

La funeraria filtró un video del cuerpo de Julián Figueroa

La partida repentina del astro de la música provocó mucho dolor, principalmente en su madre Maribel Guardia. Después de que esta noticia saliera a la luz, la estrella decidió hablar sobre esta tragedia junto a su nuera, Imelda Garza Tuñón: “Era el niño de mis ojos, ha sido muy duro perderlo. Dios me lo dio y me lo quitó“.

“Tenía tanto que recorrer. Estaba empezando su carrera, tenía 500 composiciones, montaba a caballo, tocaba el piano, la guitarra, pero así fue”, manifestó la modelo sobre su hijo de 27 años. Luego de expresar su dolor, desde las redes sociales muchísimos usuarios le enviaron sus condolencias y le mostraron mucho amor en este difícil momento que está atravesando.

Pero lamentablemente, al mismo tiempo también salió una noticia que generó mucho enojo y revuelo en internet. Desde varios medios de comunicación, aseguraron que se filtró un video del cuerpo del cantante. Aparentemente, esta filmación habría sido vendida por la funeraria en la cual fueron cremados los restos de Julián Figueroa.

Dicha noticia se dio a conocer cuando la periodista Flor Rubio realizaba una transmisión en vivo sobre el caso, y el periodista Gabriel Cuevas reveló que existe un video que andaba dando vueltas por internet y que él mismo lo vio: “Hace ratito yo vi el video que me mostraron, donde, pues se filtra de la funeraria y se le ve el rostro ‘blanquito'”.

Desde Venga la Alegría, no tardaron en demostrar su disgusto ante esta polémica situación: "Para empezar, qué enfermo estar viendo videos de alguien que ya falleció nomás por el morbo. Qué nefasto es Gabriel Cuevas. Azteca ya se tardó demasiado para correrlo. Maribel siempre ha sido respetuosa con la prensa, qué feo que algunos de la prensa no lo sean con ella. No conocen prudencia ni respeto pero no se metieran con su vida o de alguien de su familia porque ahí si hacen gran escándalo y se hacen las víctimas".

Por supuesto, este escándalo no tardó en llegar a redes sociales como Twitter e Instagram. Fueron muchos los usuarios que decidieron expresar su descontento ante dicha situación, y que decidieron mostrar una vez más su apoyo hacia Maribel Guardia. Por el momento, la modelo no se pronunció sobre este hecho.