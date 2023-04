Matthew McConaughey reveló qué famoso es su hermano perdido

Hay amistades que van más allá y el lazo se vuelve más fraternal por la química, las vivencias y la presencia. Y el actor Matthew McConaughey reveló que todo esto es lo que siente que tiene con otro famoso, tanto que hasta podría ser un hermano perdido.

El actor estadounidense de 53 años, Ha tenido muchos colegas con los que ha compartido distintos papeles, pero solo con uno logró un vínculo tan profundo que ya lo considera “un hermano de otra madre”.

McConaughey charló en el podcast Let’s Talk off Camera with Kelly Ripa de SiriusXM, y entre tantos tópicos y bromas, exclamó que hay un actor al que sus hijos llaman tío, así como los hijos de este lo llaman tío a él.

Y más allá de ese sentimiento mutuo, hay una similitud física que permite la duda, y más cuando existen tantas fotos juntos es situaciones ajenas a los sets de filmación. Este actor no es otro que Woody Harrelson, con quien está encarando un nuevo proyecto por el cual fue invitado a la entrevista, y que casualmente se llama Brother from Another Mother.

“Dónde empiezo y dónde termina él y dónde comienza él y termino siempre fue una línea turbia, y eso es parte de nuestro bromance, ¿verdad?”, bromeó Matthew, expresando el amor que le tiene al protagonista de White Men Can't Jump. Pero a partir de cierto momento, empezaron a tomar en serio la posibilidad de que el vínculo sea más tangible.

“En Grecia, hace unos años, estábamos sentados hablando de lo unidos que somos y de nuestras familias, etcétera, y mi madre estaba allí. Y ella dice, ‘Woody, conocí a tu padre’”, contó McConaughey y agregó: “Hay papeles que los ubican en el oeste de Texas, donde podría haber habido una reunión o un momento ‘conocido’”.

Tras tal acontecimiento, Kelly Ripa preguntó si consideraron hacerse un test de ADN para verificar la existencia de lazo sanguíneo, Matthew contestó que “es por eso que estamos ahora al borde del precipicio”, con algo de doble sentido.

“Es un poco más fácil para Woody decir ‘vamos, hagámoslo’, porque, ¿qué piel deja él? Es un poco más difícil para mí porque sería la chance de decir ‘me estás diciendo que mi papá puede no ser mi papá de 53 años’. Yo tengo más piel para jugármela”, reflexionó. Pero más allá de la existencia o no de un vínculo de sangre, el que ya tienen es más fuerte.