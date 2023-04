Galilea Montijo es una de las figuras más reconocidas de la televisión mexicana y latinoamericana, quien con una larga trayectoria sigue vigente gracias a su belleza, sentido del humor y espontaneidad, que la han convertido a lo largo de todos estos años en un referente del mundo del entretenimiento.

La conductora se encuentra desde 2008 al frente del programa “Hoy” de Televisa, y en todas las participaciones que ha tenido en diversos programas de televisión, se ha ganado en respeto y cariño de la audiencia por ser sincera y decir siempre lo que piensa.

Galilea Montijo realizó fuertes comentarios en contra de la prensa.

Galilea Montijo estalla contra los comentarios sobre su vida privada

En una de las más recientes emisiones del programa “Hoy”, Galilea realizó unos fuertes comentarios dirigidos a la prensa referente a su vida privada. Esto se dio cuando se estaba llevando a cabo un debate entre periodistas y celebridades, quienes estaban analizando lo que fue la polémica cobertura de la muerte de Julián Figueroa, el hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian.

En un momento del debate, Galilea cuestionó el tratamiento que le dan algunos periodistas a temas que son parte de la vida privada de las celebridades, ya que para la conductora eso constituye una invasión a la privacidad de las personas. "Una persona que salga y diga ¿sabes qué? lo dijo con esas palabras 'que no sea p*ndeja, que salga y diga que sí se acostó con uno, con dos, con tres'", arremetió la presentadora.

Algunos criticaron las declaraciones de Galilea Montijo, pero otros aplaudieron su postura.

Visiblemente molesta, Galilea expuso su punto de vista señalándose sus partes íntimas. "Esto yo me lo cuido, tú no tienes ningún derecho para decirme a mí con quien me acuesto o no me acuesto ¿sí me explico?", finalizó la presentadora ante el asombro de los demás presentes.

Ante estos fuertes comentarios de Galilea Montijo, algunos usuarios reaccionaron criticando la postura de la presentadora, sin embargo, también estuvieron los que aplaudieron sus dichos, ya que consideran que nadie debe meterse en la vida de los demás, y mucho menos, hablar de las intimidades de las personas, que fue lo que hizo que la conductora estalle contra la prensa.