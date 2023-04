Fuertes críticas a la novia de José Manuel Figueroa por transmitir en vivo el funeral de Julián Figueroa

Desde que Maribel Guardia confirmó el 9 de abril que su hijo Julián Figueroa perdió la vida, en la pequeña pantalla y en las redes sociales no se habla de otro tema. Esto se debe a que se trató de una muerte repentina, y la despedida del joven de 27 años generó mucho dolor entre los espectadores y las figuras del entretenimiento.

Tras darse a conocer esta triste noticia, la modelo siempre pidió privacidad y que la audiencia tratara con mucho respeto a la familia en este difícil momento que están atravesando. Pese a los deseos de la madre del muchacho, Marie Claire Harp, pareja de José Manuel Figueroa, decidió transmitir en vivo desde el funeral que se brindó dentro del hogar de la actriz.

Marie Claire Harp, la conductora de Bandamax, se encuentra actualmente en boca de todos. Esto se debe a que el lunes pasado, la muchacha acudió a la casa de Maribel Guardia como acompañante de José Manuel Figueroa, quien es medio hermano del fallecido Julián Figueroa. En un momento íntimo y de pura tristeza, la muchacha decidió realizar una transmisión en vivo revelando detalles del evento.

Desde el programa Sale el sol, el periodista Gustavo Adolfo Infante decidió dar a conocer su punto de vista y atacó fuertemente a su colega. La crítica surge por la irrespetuosidad de la muchacha, quien no solo grabó en vivo desde el interior de la casa sino que tampoco respetó el deseo de Guardia. Recordemos que la actriz pidió que siempre se respetara la privacidad de la familia.

"Quieren llevar todo esto lo más privado posible", se le escucha decir a la muchacha durante la transmisión. Una declaración que genera mucha furia, debido a que la periodista reveló esta información estando presente en una ceremonia muy privada y dolorosa. En la filmación, también revela que las cenizas de Julián aún no habían llegado a la casa y que se planeaba realizar una misa en su honor.

"La verdad es que están muy tranquilos, no existe esa reacción inconsolable, donde todo el mundo esté preocupado, como se trata de familia muy directa, todos están apapachados, se siente tranquilo, con momentos de añoranzas y recordar a Julián Figueroa", se la escucha decir en otro momento del polémico video.

Marie Claire Harp y el vivo que realizó en el funeral de Julián Figueroa que generó mucha polémica.

Debido a que Maribel Guardia y su nuera, Imelda Garza, fueron muy claras con el tema de mantener la intimidad durante el sepelio; la acción de Marie Claire Harp provocó una ola de críticas en las redes sociales. Principalmente, porque la madre del muchacho prefirió dejar afuera a grandes amigas para que el momento sea entre familiares.

"Qué imprudencia de la señora que mandaron a cubrir la nota. Cómo se ve que no han tenido ese tipo de pérdidas. No tienen vergüenza"; "Eso no es profesional, cero empatía y eso que se decía allegada y familia (...) quiso hacer su nota del día pero no tuvo empatía", fueron algunos comentarios de los seguidores de la cuenta de Instagram de Bandamax.