Conoce qué hizo y de qué trabajó Bárbara de Regil para salir adelante de su complicado embarazo

En más de una oportunidad, Bárbara de Regil sorprendió a la audiencia con su increíble talento. La estrella formó parte de innumerables producciones, en donde obtuvo los roles principales de la trama y ganó un gran éxito a nivel mundial. Su dedicación, esfuerzo y talento la han llevado muy lejos, convirtiéndola en una estrella aclamada por la audiencia.

Pero aunque ahora viva una gran vida y pueda darse muchos lujos, lo cierto es que no siempre fue así. Cuando se encontraba atravesando un complicado embarazo hace años atrás, la estrella tuvo que tomar fuerzas e intentar salir adelante realizando un trabajo que estaba muy alejado de la actuación.

Bárbara de Regil y el momento complicado que vivió en su vida.

El trabajo que realizó Bárbara de Regil durante su complicado embarazo

Durante su participación en el podcast "El rincón de los errores", la estrella reveló que antes de convertirse en actriz tuvo que hacerle frente a varias complicaciones durante su juventud. Uno de estos problemas fue intentar salir adelante con un embarazo, sin contar con el apoyo y la ayuda de su pareja de aquel entonces.

“Cuando tenía entre 8 y 11 años mi mamá era de mano dura, que no está mal. Hoy en día, la amo y es mi mejor amiga, pero me fui a vivir con mi papá a Acapulco, y resultó uno de los peores errores que he cometido en mi vida, o no, porque gracias a eso soy quien soy”, empezó contando la estrella sobre las dificultades de su vida.

En aquel entonces, Bárbara de Regil estaba prácticamente sola durante todos los días. Al no contar con una figura adulta que le ponga límites, la estrella cometió graves equivocaciones que aún recuerda en la actualidad. Una de ellas fue ponerse en pareja con un hombre mayor que ella, el cual la abandonó cuando descubrió que estaba esperando un bebé.

“Me pasó de todo lo que le puede pasar a una niña que anda sola en la calle. Me trataron de hacer cosas, me hicieron cosas, me cortaba, me dio anemia, me embaracé, empecé a andar con chavo que me llevaba 10 años. Yo tenía 15 años, me daba la vuelta, era DJ, todo mal”, recordó. Por supuesto, la noticia del embarazo tampoco fue bien tomada por su padre.

Bárbara de Regil junto a su hija Mar de 19 años.

Cuando el hombre descubrió que su hija menor de edad estaba esperando un bebé, decidió enviarla nuevamente a Ciudad de México. Allí, la estrella solo consiguió trabajo como mesera. “Embarazada y con anemia me regresé a México. Mi papá me dejó de apoyar, fui mesera para tener dinero, mi embarazo fue de alto riesgo y mi abuelita quien me apoyó siempre se fue al cielo”, mencionó.

El único motor que siempre impulsó a la actriz fue su hija, a quien en la actualidad disfruta al máximo y mantiene un vínculo inquebrantable. “Definitivamente creo que Mar me salvó. Y se lo he dicho muchas veces: ‘tú me salvaste’, porque me embaracé y por ella quise trabajar, salir adelante y tener dinero para darle una escuela buena”, concluyó.