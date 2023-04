Carlos Adyan defiende a Nadia Ferreira e los rumores sobre sus supuestos antojos lujosos

En el programa “En casa con Telemundo” donde se dan a conocer noticias de personajes famosos de la farándula, su conductor Carlos Adyan defendió a Nadia Ferreira, la esposa de Marc Anthony, quien es muy amigo del presentador ya que también lo unía una relación laboral de varios años. Lo cierto es que en el show tocó el tema de los supuestos antojos lujosos de la reina de belleza debido a su embarazo.

Mientras Andrea Meza se refería a los requerimientos que está teniendo la modelo paraguaya debido a su estado de futura mamá, donde aseguraba que sus caprichos son muy costosos, Adyan se mantenía serio y en evidente desacuerdo con la información que estaba dando a conocer la conductora mexicana.

Nadia Ferreira estaría con lujosos caprichos debido a su embarazo.

Fue así que el puertorriqueño salió a defender a Nadia Ferreira y puso en duda todo lo que estaban diciendo sobre sus antojos, ya que conoce muy bien a la pareja y sabe que la modelo paraguaya es una mujer responsable e incapaz de algunas cosas que dicen que hace, como por ejemplo beber alcohol estando embarazada.

Carlos Adyan defendió a Nadia Ferreira sobre los rumores de sus supuestos antojos lujosos.

"Fresas frescas, salsa de vino Oporto, nata montada, helado de vainilla, menta, una botella de licor que cuesta 25 mil dólares y solamente se consigue en un restaurante en Nueva Orleans, ¿qué opinas de eso?", le preguntó Meza a Adyan que la observaba con cara de extrañado.

Carlos fue contundente con su respuesta. "Si se puede dar el lujo y dar ese lujo al bebé, no pasa nada. Yo dudo mucho que tome alcohol mientras esté embarazada... ella no es una chica irresponsable, incluso en la boda, ella no tomó nada y ya ella estaba embarazada, entonces no creo que esos antojos sean reales", finalizó convencido de que algunas de las cosas que se está diciendo de Nadia no son verdad.