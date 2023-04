Así fue la historia de amor de Tania Rincón y Daniel Pérez antes de su separación

La conductora mexicana Tania Rincón fue una de las famosas que hace unas semanas anunció su separación de su esposo Daniel Pérez, con quien estuvo casada durante 11 años y tuvieron dos hijos en común, Patricio y Amelia. Es por ello, que luego de dar a conocer la noticia a través de un comunicado por sus redes sociales, muchos se cuestionaron los motivos de la ruptura, así como también sobre la historia de amor que los mantuvo unidos por más de una década.

"Siempre nuestras redes han sido nuestro aliado para platicarles noticias o lo que ocurre en nuestro día a día. Hoy queremos compartirles Dani y yo que desde el pasado mes de enero decidimos separarnos y poner fin a nuestra relación como pareja. Esta decisión la tomamos desde nuestro profundo amor y entendiendo que siempre nos tendremos el uno al otro", expresó la pareja.

Tania Rincón y Daniel Pérez se casaron en 2011 en una ceremonia íntima.

"Tenemos y seguiremos formando una hermosa familia. Agradecemos el cariño y apoyo de nuestra familia y amigos en este momento de transición", añadieron.

La historia de amor de Tania Rincón y Daniel Pérez

Tania Rincón y Daniel Pérez se conocieron cuando trabajaban en la cadena de televisión Fox, y según lo relatado por la conductora en una entrevista con Yordi Rosado, fue una persona quien les presentó a ambos.

Al principio no habían conectado, pero decidieron no cortar la comunicación y dejar que las cosas fluyan. Es así que cuando Tania tenía 22 años comenzó su noviazgo con Daniel Pérez, para luego convertirse en su esposa y madre de dos hijos.

Tania Rincón y Daniel Pérez tuvieron dos hijos, Patricio y Amelia,

"Era un tipo muy seguro, resolvía los conflictos de una manera diferente, era muy centrado, yo muy gritona, siempre quería tener la razón, me encantaba que me rogaran, que me persiguieran; como historia de drama", recordó Tania.

Asimismo, en otra entrevista para el podcast de Johnny Abraham, la conductora reveló que luego de una fuerte pelea que tuvo con Pérez con alejamiento incluido, fue el momento en el que se dio cuenta que era él la persona indicada para casarse.

Tania Rincón y Daniel Pérez se casaron el 3 de septiembre del 2011 en una ceremonia íntima. En 2017 nació su primer hijo Patricio y luego Amelia, su hija menor. Si bien eran considerados una de las parejas más sólidas del mundo del entretenimiento, sorprendieron a todos cuando anunciaron que su relación llegaba a su fin. “Después de 16 años juntos claro que se te acaba el tema de conversación, se te acaba y se desgasta”, explicó Rincón sobre el motivo de su separación.