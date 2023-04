Selena Gomez compartió una fotografía inédita de cómo lucía su cabello al natural y divirtió a muchas de sus seguidoras

Los que crecimos a la par de artistas como Miley Cyrus, Demi Lovato o Selena Gomez a quienes conocimos siendo niñas en la pantalla de Disney, no nos sorprenden tanto los ataques de nostalgia que suelen tener cuando comparten en sus redes sociales fotografías antiguas. Sin embargo, sí impresiona el increíble cambio físico y la madurez que alcanzaron nuestras estrellas preferidas. Una que se divierte mucho con los comentarios de sus seguidores es la intérprete de People you know quien recientemente posteo una postal de cómo luce su cabellera al natural recién levantada.

Selena Gómez compartió una foto inédita de cómo luce su cabello al despertarse.

La que ya nos tiene acostumbradas a acercarnos a su pasado es Selena Gómez, quien acaba de compartir una imagen en la que presume de pelazo natural y sus fans no se han podido sentir más identificadas. Las famosas en redes nos ofrecen un poquito de 'ambos mundos'.

Por un lado, el lado más sexy y atrevido con conjuntos de infartos como los de Kylie Jenner o Ashley Graham, hasta la faceta más natural de otras que enseñan la textura real de su piel como Lady Gaga o la propia Kim Kardashian e incluso las prendas más en tendencia que no dejamos de ver en la página de inicio de nuestras cuentas de Instagram. De esta forma, sea lo que sea que estés buscando, lo vas a encontrar.

Muchas seguidoras se sintieron identificadas con Selena Gomez con su cabellera.

Selena Gómez, a pesar de haberse tomado unas semanas fuera de las redes por toda la polémica con Hailey Bieber (la cual ha acabado con un comunicado conjunto de ambas), nos ha regalado increíbles fotos en las que ha enseñado que ella sigue siendo toda una 'it girl'. La última nos ha dejado con la boca abierta por lo real que es. Se trata de una foto en la que presume de pelo natural como si se acabara de levantar y revolucionó la red de la camarita porque sus followers compartieron el sentimiento de amanecer con la cabellera así de revuelta.

Una vez más, Selena Gomez logró empatizar con los millones que la siguen y que del otro lado de la pantalla buscan identificarse con sus máximos ídolos de la música y la televisión.