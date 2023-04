Matthew McConaughey y Woody Harrelson podrían ser hermanos de sangre

El llamado bromance entre Matthew McConaughey y Woody Harrelson es muy conocido dentro del mundo Hollywood. Entre ellos existe una muy fuerte amistad, que se tradujo también en las varias oportunidades que coincidieron con diferentes proyectos cinematográficos. Sin embargo, este vínculo de enorme camaradería podría convertirse en uno real como hermanos.

Matthew McConaughey y Woody Harrelson anunciaron el pasado mes de marzo que se reunirán en pantalla nuevamente para una nueva comedia llamada Brother From Another Mother, que irá a través de la plataforma de Apple TV+.

Matthew McConaughey y Woody Harrelson son amigos desde hace ya muchos años.

La serie de 10 episodios presentará a los actores como versiones ficticias de sí mismos mientras reúnen a sus familias bajo el mismo techo en un rancho de Texas. Sin embargo, toda esta trama podría tener una versión verídica.

Es cierto que el nombre de la serie hace alusión a la amistad que tienen ambos actores desde hace décadas, sin embargo por estos días el protagonista de Cómo perder a un hombre en 10 días sorprendió al cuestionarse si su compañero de ficción realmente está relacionado con él.

Toda esta teoría y las especulaciones surgen a partir de la revelación de que la madre de Matthew McConaughey conocía al padre de Woody Harrelson desde mucho antes. Y, quizá, lo habría conocido íntimamente.

“En Grecia, hace unos años, estábamos sentados hablando de lo unidos que somos y de nuestras familias. Y mi mamá está allí y dice: 'Woody sabes, conocí a tu papá'. Todos estaban al tanto de los puntos suspensivos que dejó mi mamá después de 'sabes'. Era un sabes cargado”, contó Matthew McConaughey.

La amistad entre Matthew McConaughey y Woody Harrelson podría tratarse de una hermandad de sangre.

Esto llevó a que empiecen a investigar la historia familiar, y fue entonces cuando detalló: “Seguimos explicando lo que significaba este 'sabes' e hicimos algunos cálculos y descubrimos que el padre (de Harrelson) estaba de licencia al mismo tiempo que mi madre y mi padre estaban en su segundo divorcio. Luego están los posibles recibos y lugares en el oeste de Texas donde podría haber habido una reunión, una reunión o un momento 'íntimo'”.

Lo cierto es que ni Matthew McConaughey ni Woody Harrelson decidieron hacerse una prueba de ADN para obtener certezas de esta potencial conexión familiar. ¿Se harán un ADN? Matthew McConaughey y Woody Harrelson podrían ser hermanos.

"Mira, es un poco más fácil para Woody decir: 'Vamos, hagamos (pruebas de ADN)', porque ¿Qué es la piel para él?" dijo el actor de 53 años. “Es un poco más difícil para mí porque me está pidiendo que me arriesgue a decir: 'Espera un minuto, ¿estás tratando de decirme que mi papá puede no ser mi papá después de 53 años de creer eso?' Tengo un poco más de piel en el juego”, sentenció.