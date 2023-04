Esta es la razón por la que Demi Lovato aseguró que su próximo disco será un conjunto de canciones ‘cursis’

Uno de nuestros mayores deseos es no tener que atravesar momentos tristes ni difíciles pero las dificultades son una parte inherente de la vida y aunque al principio no lo podamos entender, luego nos damos cuenta que el dolor fue necesario para convertirnos en las personas fuertes y maduras que somos hoy. Demi Lovato pasó situaciones que quisiera olvidar, le costó salir del pozo pero ahora se siente más feliz y plena que en toda su vida y preparada para todo lo que le demande su disco nuevo.

Demi Lovato ha batallado contra diversas adicciones y estuvo a punto de perder la vida tras sufrir una sobredosis en julio de 2018, pero recientemente aseguró que es muy "feliz" y adelantó que su próximo álbum podría dejar de tener tener el tono oscuro que sus discos anteriores tienen para proyectar la etapa de estabilidad y madurez que la caracteriza actualmente.

La cantante, que actualmente tiene 30 años, superó su etapa más oscura y confesó para ella, este es un momento muy bueno. "Estoy en un momento realmente bueno. No sé de qué voy a escribir para mi siguiente disco, porque estoy tan feliz. Es un sentimiento genial, así que no sé muy bien qué voy a hacer. Va a ser un conjunto de canciones de amor muy cursis, desde luego", aseguró en entrevista al programa matutino de CBS.

Aunque no quiso dar detalle alguno sobre su estatus sentimental, Demi tiene una relación con el cantante Jutes. A diferencia de sus relaciones pasadas, la cantante vive esta parte de su vida con mucha discreción y fuera de los reflectores. La noticia sobre su nuevo romance se dio a conocer meses después de que ella misma anunciara al mundo que se definía como una persona no binaria. Tras encontrase con su lado más femenino, Demi se ha enfocado a tener una vida más tranquila e incluso ha confesado sus deseos de tener una familia tradicional en un futuro no muy lejano.

"En mi lista de objetivos ya no está el de saltar desde una avioneta, ya que ya hice ese tipo de cosas antes. A medida que me hago mayor, me voy asustando más y no creo que vuelva a cometer más locuras. Tener una familia es algo importante para mí, la sustancia de la vida", confesó.

A sus 30 años, la estrella de la música se siente cada vez más a gusto en su propia piel. Demi ha ganado confianza en sí misma y un alto grado de autoaceptación, lo que ha provocado un control total sobre su carrera artística y aquellos temas de los que quiere llegar hasta el alma de su público, sin miedo al qué dirán.

"Ya descubrí quién soy. Sé que lo he dicho muchas veces antes, pero nunca me había sentido tan segura: he madurado, he encontrado mi voz y todo eso ha sido muy importante para mí. Entiendo que tengo el control de mi vida, tomo mis propias decisiones y soy mi propia jefa", confesó la artista.