Así luce hoy May Pang, la novia que Yoko Ono le consiguió a John Lennon, a los 72 años

May Pang, la exasistente de John Lennon y de su esposa Yoko Ono, causó conmoción dentro del mundo del espectáculo luego de revelar detalles muy puntuales y poco conocidos del romance que sostuvo durante 18 meses con el cantante de The Beatles.

Hoy, con 72 años y habiendo pasado mucha agua debajo del puente, May Pang protagonizó un documental llamado The last weekend: a love story. Ese mismo nombre sería la forma en la que John Lennon calificó el affaire que tuvieron ambos.

John Lennon junto a May Pang, su exasistente.

Dentro de este documental, la mujer cuenta con detalle que fue la mismísima Yoko Ono, la mujer del músico en aquella época, la que propuso ese romance fugaz que tuvieron a partir de aquel verano de 1973.

En ese entonces, la actual esposa del cantante entró a la oficina de la asistente personal de la pareja, una joven May Pang que en aquel entonces tenía apenas 22 años. Allí fue cuando le propuso que se relacionara con el ex The Beatles.

“May, tengo que hablar contigo. John y yo no estamos en nuestro mejor momento. Él va a empezar a salir con otra gente. Sé que tú estás soltera y sé que no andas detrás de John, pero necesitas un novio y creo que serías buena para él”, le habría dicho Yoko Ono a su secretaria.

“¿Cómo? ¿Estás loca? ¡No puedo hacer eso! Es mi jefe. ¡Es tu marido!”, le respondió justamente la asistente de los Lennon. Ella trabajaba con ellos desde los 19 años, pero no esperaba que le llegue una propuesta de este tipo.

May Pang, la asistente de Yoko Ono y John Lennon.

“Una jornada normal consistía en prepararles café, abrir el correo o telefonear a Andy Warhol o Jackie Onassis. Cada día era una sorpresa”, agregó May Pang.